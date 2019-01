Sisu 2019: Alunos da rede estadual comemoram ingresso no ensino superior

Após uma manhã inteira de espera, os alunos da rede estadual de ensino puderam conferir, no início da tarde desta segunda-feira (28), o resultado parcial da primeira chamada do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), divulgado pelo Ministério da Educação (MEC). Nas unidades de ensino, os estudantes que tiveram os seus nomes aprovados se reuniram para, juntamente com colegas, professores e equipe diretiva, acessarem as primeiras informações do ingresso no ensino superior.

Em contagem parcial, o curso Pré-Universitário da Seduc já contabilizou mais de 500 aprovados no ensino superior. O aluno André Lucas de Jesus Santos foi um deles, aprovado em Medina na UFERSA-RN. No polo de Itabaiana são mais de 56 aprovações. No de Lagarto, já somam 40 cursistas e em Simão Dias são 35 alunos do Pré-Universitário que passarão a cursar o ensino superior. A lista de todos os aprovados do curso do Governo de Sergipe será divulgada ainda esta semana, com previsão de que o número seja bem maior.

O secretário de Estado da Educação, do Esporte da Cultura, professor Josué Modesto dos Passos Subrinho, parabenizou os aprovados e ressaltou que esse resultado vem do esforço dos professores, alunos e preocupação do Estado em levar qualidade ao ensino público. “Quero desejar os parabéns a todos os alunos da rede estadual do ensino médio e do pré-universitário por terem obtido êxito nas principais universidades do país. Reflete um esforço, tanto dos nossos professores, como do governo do Estado em proporcionar um ensino de qualidade. Queremos que os alunos tenham uma bela formação profissional, que sejam cidadãos críticos e ativos. Parabéns a todos e a suas famílias”, afirmou.

As matrículas da primeira chamada deverão ser feitas entre 30 de janeiro e 4 de fevereiro. Já a inscrição na lista de espera, para quem não passou na primeira chamada, será de 28 de janeiro a 4 de fevereiro. A convocações de outras chamadas acontecerá a partir de 7 de fevereiro.

Comemoração no Atheneu

Em uma contagem parcial dos resultados, o Centro de Excelência Atheneu Sergipense, em Aracaju, obteve em sua lista 43 alunos aprovados nos mais diversos cursos universitários. Uma delas, a jovem Alice Vitória Costa Silva, foi a primeira colocada na Universidade de São Paulo (USP), nos cursos de Ciências Biológicas e Enfermagem.

A festa da aprovação no Atheneu foi grande, com direito ao costume tradicional de pintar o rosto e raspar os cabelos dos que agora irão ingressar no ensino superior. “O Atheneu conseguiu construir nos alunos um sentimento de pertencimento. Todo ano, a expectativa é muito grande, mas o que faz o resultado é essa união. Nosso trabalho é fazer com que os alunos atinjam seus sonhos e projetos de vida”, disse o diretor, Daniel Lemos.

Ao todo, 189 estudantes do ensino médio do Centro de Excelência Atheneu Sergipense fizeram o Enem. Um dos destaques foi a jovem Isabel Raiane, primeira colocada no curso de Direito na Universidade Federal de Sergipe (UFS). “Não sei nem explicar o que senti. Foi incrível quando abri o resultado e vi meu nome aprovado. Eu já estava em primeiro lugar desde que me inscrevi no Sisu, mas sempre tinha uma expectativa, pois o resultado poderia mudar. Eu estudava pelo dia aqui no Atheneu e à noite no Pré-Universitário, no polo de Itaporanga, onde moro. Tive muita ajuda dos professores”, declarou ela.

O aluno Leandro Lessa comemorou com os colegas a aprovação em 1º lugar em Engenharia Mecânica. “Eu me esforcei o ano todo. Abri o site hoje para ver o resultado e foi gratificante ver a minha aprovação. No ensino integral a gente passa a maior parte do tempo no colégio e os professores nos dão muito apoio, nos incentivam. Tive professores muito capacitados e atenciosos no Atheneu e no Curso Pré-Universitário”, afirmou.

A mesma alegria foi demonstrada por André Filipe, segundo colocado em Matemática Aplicada e Computacional. “Eu não esperava muito, porque queria o curso de Ciências da Computação. Mas quando vi meu nome, fiquei muito feliz. O Atheneu e o Pré-Universitário me ajudaram bastante. Se não fosse a preparação que a rede pública me deu, não teria conseguido passar”, disse.

A sua colega, Anne Karolayne Santos, foi a nona colocada no curso de Nutrição da UFS. “A gente pensa no esforço que teve em estudar o ano todo, no ensino integral e no Pré-Universitário. Quando vemos tudo isso dando frutos, é maravilhoso. A preparação que tive foi ótima. Os professores são muito bons, sempre nos apoiando, entendendo o nosso cansaço às vezes”, declarou.

Quem também estava na festa da aprovação foi o professor de Redação, Roney Marcos. “É com muita alegria que vemos os alunos colhendo frutos de um ano inteiro de estudos e dedicação. Nós demos o máximo para que eles pudessem fazer a prova com tranquilidade e com toda a bagagem de conhecimentos necessária. É uma vitória para todos nós”, afirmou.

A comemoração foi prestigiada pela ex-aluna Giulia Oliveira Pardo. Ela passou em 6º lugar no curso de Medicina da UFS e foi comemorar com os alunos do Atheneu. “Eu passei em Enfermagem na USP há três anos, e agora retornei para cá. Foi um sonho passar em Medicina, uma emoção indescritível. O Atheneu me deu o maior apoio psicológico de que eu precisava nesses dois anos após o término do meu ensino médio. Eles me incentivaram muito”, disse.

Aprovações por todo o estado

Os alunos da rede estadual de ensino estão se destacando na aprovação do Sisu. Em uma contagem parcial, o Centro de Excelência Manoel Messias Feitosa, em Nossa Senhora da Glória, já está com uma lista de 32 aprovados, tanto na UFS quanto na Universidade Federal de Alagoas. Já no Colégio Estadual Tobias Barreto, em Aracaju, nas primeiras horas de divulgação foram aprovados 30 estudantes nas mais diversas instituições de ensino superior.

No Centro de Excelência Professora Maria Ivanda de Carvalho Nascimento, em Aracaju, já há uma parcial de seis alunos aprovados em excelentes colocações na UFS. No Colégio Estadual Professor Nestor Carvalho Lima, em Itabaiana, as quatro turmas dos 3º anos contabilizaram 17 aprovados nos diversos cursos da UFS.

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte da Cultur aguarda o resultado oficial do Ministério da Educação, que será divulgado pela Universidade Federal de Sergipe, para que torne público o número exato de estudantes que ingressam em 2019 no ensino superior.

Fonte e foto assessoria