ZEZINHO GUIMARÃES: NÃO FAREI MAIS POLÍTICA COM JACKSON BARRETO

29/01/19 - 09:22:18

O deputado estadual reeleito Zezinho Guimarães (MDB) parece mesmo disposto a deixar o partido e disse que na primeira “janela” vai para outra agremiação.

A informação foi passada pelo próprio parlamentar em entrevista ao radialista Narcizo Machado, no jornal da Fan, na manhã desta terça-feira (29). Durante a entrevista, Zezinho deixou transparecer o seu descontentamento com o ex-governador Jackson Barreto (MDB) e por conta disso diz que deixará o partido.

Em tom de desabafo, Zezinho afirmou que “em Sergipe, é assim: quando você serve, é a melhor pessoa do mundo; quando diverge, deixa de prestar”, disse Zezinho Guimarães.

O deputado afirmou que não tem nada contra Jackson, porém garantiu que não fará mais política ao lado do ex-governador. “Quando você discorda do chefe, é rebelde; não sou rebelde nem tenho nada, absolutamente nada contra o ex-governador Jackson Barreto, mas não farei mais política com ele”.