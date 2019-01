CRAS É INAUGURADO EM UMBAÚBA; RECURSOS OBTIDOS POR ANDRÉ

30/01/19 - 05:00:10

Nesta terça-feira (29), foi inaugurado em Umbaúba o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) “Astéria Fontes Góis ” com recursos obtidos pelo deputado federal André Moura (PSC-SE). A obra teve um custo aditivo de R$ 278.000,00.

Cadastrada no Sistema de Convênios do Governo Federal (Siconv) desde 2013, a obra estava inconclusa e precisava de aditivo financeiro para o acabamento. André, procurado pelo prefeito Humberto Maravilha solicitou ao ministro de Desenvolvimento Social que fizesse o repasse para não deixar a população desassistida e foi prontamente atendido.

O CRAS é a principal porta de entrada do cidadão ao Sistema Único de Assistência Social (Suas) , possibilitando o acesso de famílias à rede de proteção social do Governo Federal com a prestação de serviços que melhoram as condições de vulnerabilidade e desigualdades socioeconômicas ou mesmo calamidade pública.

Em Umbaúba, no ano passado, foram concedidos 294 benefícios aos cadastrados no Suas e a vice prefeita Guadalupe Oliveira, agradeceu ao deputado André. “Teremos um espaço adequado para atender aos nossos munícipes, com mais organização e conforto também para os servidores. Um sonho, para dar continuidade ao atendimento àqueles que mais precisam, e isso temos de agradecer a André Moura”, concluiu.

Lagarto – O maquinário agrícola entregue pela Codevasf com recursos viabilizados pelo deputado federal André Moura já está em uso pela prefeitura de Lagarto melhorando a vida da população. Foi executada melhoria na estrada vicinal onde foram entregues 11 casas populares.

Dores – Já em Nossa Senhora das Dores, a prefeitura municipal colocou a retroescavadeira adquirida com as verbas enviadas pelo deputado André em exposição no Centro Comercial enquanto aguarda os demais veículos para entregar todos juntos aos cidadãos dorenses.

Foto assessoria

Por Marcelo Gomes