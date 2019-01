DEPUTADO JOÃO DANIEL PARTICIPA DE ATO EM DEFESA DA FAFEN

30/01/19 - 15:07:17

Reiterando seu compromisso em defesa da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados (Fafen), o deputado federal João Daniel (PT/SE) participou do ato realizado, na manhã desta quarta-feira, dia 30, na frente da empresa, localizada no município de Laranjeiras. A direção da Petrobras já anunciou sua decisão de colocar a fábrica em hibernação, a partir de amanhã.

“Reconhecemos a importância da Fafen para Sergipe e para o Brasil, por isso estamos envolvidos nessa luta. Viemos trazer nossa total solidariedade e reafirmar nosso compromisso com essa luta em defesa da Fafen, que é uma empresa estratégica para Sergipe e o Brasil”, disse João Daniel. Para o deputado, isso diz respeito a um projeto de soberania nacional. “Não se trata de uma empresa qualquer!”, afirmou, ao acrescentar que são fundamentais as mobilizações não só de funcionários, mas de toda sociedade para que este fechamento não ocorra.

Em sua fala, o deputado João Daniel ressaltou a importância da Fafen no que se refere à economia, geração de empregos e soberania nacional. Para ele, não há motivo nenhum para haver seja fechamento, hibernação ou privatização. Ele lembrou o que está havendo hoje com a Vale, que foi privatizada, e os gravíssimos acidentes que têm sido registrados é um exemplo do que pode acontecer, e a empresa ainda conta com benefícios de isenção fiscal por conta da Lei Kandir, aprovada no governo Fernando Henrique Cardoso, o mesmo que privatizou a Vale do Rio Doce.

“São gravíssimos os acidentes, gerando crimes ambientais e contra pessoas e o que interessa aos que privatizaram é o lucro. São bilhões de impostos que deixaram de ser pagos a troco de quê? O Brasil ser o maior importador de minérios? E sobre a Fafen o que está por trás são os interesses das grandes corporações, grandes empresas internacionais do ramo de fertilizantes”, enfatizou João Daniel.

O deputado destacou ainda que não há explicação para uma hibernação ou privatização da Fafen, uma vez que o Brasil importa fertilizantes. “Por que vamos fechar ou vender uma empresa que produz fertilizantes e nós somos importadores? Não há motivo nenhum para haver o fechamento, hibernação ou privatização. O Brasil e Sergipe precisam da Fafen. Por que não investirmos na nossa empresa nacional? Isso que estão querendo fazer não existe em nenhum país que quer ter soberania. Nenhum deles toma uma medida como esta que a Petrobras que fazer”, analisou.

Segundo o parlamentar, hoje há um debate sobre o projeto político do Brasil e ele defende que o Estado brasileiro tenha o controle de todas as empresas estratégicas, a exemplo dos minérios, petróleo, fertilizantes, água e energia. “São essas que dão suporte para alavancar uma nação justa, livre e independente. Por isso estamos aqui junto com o Sindipetro e a sociedade civil para defender a Fafen e nos colocar à disposição para continuar a luta em defesa da Fafen aberta, produzindo e sergipana”, disse João Daniel.

O ato realizado pelo Sindicato dos Petroleiros de Sergipe (Sindipetro) contou com a participação de trabalhadores, sindicalistas, a Central Única dos Trabalhadores (CUT), movimentos sociais, parlamentares, como o deputado estadual eleito Iran Barbosa (PT), o vereador de Aracaju Américo de Deus, além de lideranças políticas de Laranjeiras.

Foto: Márcio Garcez

Por Edjane Oliveira