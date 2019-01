Governo do Estado inicia o pagamento de servidores nesta quinta-feira, 31

30/01/19 - 04:59:16

Já a primeira parcela do saldo remanescente do décimo terceiro de 2018, será paga no dia 15 de fevereiro

O governo do Estado inicia o pagamento referente ao mês de janeiro nesta quinta-feira, dia 31. Recebem nessa data servidores efetivos ativos, aposentados e pensionistas com vencimentos até R$ 3.000. Servidores efetivos lotados na Secretaria de Educação, SergipePrevidência, Ipesaúde, Segrase e Agrese recebem integralmente também na quinta.

No dia 12, recebem os demais servidores ativos, aposentados e pensionistas cujos vencimentos estão acima de R$ 3.000. Já a primeira parcela do saldo remanescente do décimo terceiro de 2018, será paga no dia 15 de fevereiro.