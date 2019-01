Governo realiza quarto e último ciclo de acompanhamento das escolas de tempo integral

30/01/19 - 05:59:54

O acompanhamento formativo é realizado bimestralmente e envolve as 17 unidades escolares que iniciaram a implantação do modelo em 2017 e as 25 que iniciaram a implantação do Programa Escola Educa Mais em 2018

A equipe do Núcleo Gestor das Escolas de Tempo Integral (NGETI/Departamento de Educação) da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) expôs nesta terça-feira (29), aos diretores regionais de Educação (DREs/DEA) e ao secretário da pasta, professor Josué Modesto dos Passos Subrinho, o Relatório de Consolidação do 4º Ciclo de Acompanhamento Formativo do Programa Estadual de Ensino Integral Escola Educa Mais.

No encontro, realizado no Complexo Administrativo e Pedagógico da Seduc, em Aracaju, os gestores analisaram e discutiram as informações e os dados verificados no trabalho de acompanhamento promovido pela Seduc e pelo ICE (Instituto de Corresponsabilidade pela Educação), instituição parceira do órgão na formação das equipes docentes e gestoras das 42 Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI) da Rede Estadual.

De acordo com a coordenadora do NGETI, professora Mônica Rodrigues, o acompanhamento formativo é realizado bimestralmente e envolve as 17 unidades escolares que iniciaram a implantação do modelo em 2017 e as 25 que iniciaram a implantação do Programa Escola Educa Mais em 2018.

Mônica explica que as ações de acompanhamentos consideram a trajetória de cada escola de tempo integral, com foco na verificação dos resultados do Plano de Ação e desdobramentos dos Programas de Ação. “E, além de recomendar ações contínuas de melhoria, visa também reconhecer e compartilhar boas práticas”, destaca.

A coordenadora do Núcleo Gestor das Escolas de Tempo Integral ressaltou aos gestores que essa iniciativa se propõe, ainda, a garantir a consolidação do domínio, entendimento e correta aplicação dos modelos de Gestão e Pedagógico do Programa Escola Educa Mais, com ênfase na Parte Diversificada.

No encontro, o secretário Josué Modesto e os diretores das Diretorias de Educação da Seduc puderam conhecer as constatações gerais da implantação do Programa e os Pontos de Atenção, ou seja, aspectos que precisam ser melhorados nas escolas que ofertam essa modalidade de ensino, os quais foram acompanhados de recomendações para atingir as metas e objetivos propostos.

“Assim como fazemos com as demais ações da Secretaria, acompanhamos de perto e com bastante atenção o desenvolvimento desse programa de ensino integral que estamos implementando em nossa rede de ensino”, disse o secretário de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura, ao destacar que as 42 escolas de tempo integral da Rede Estadual serão piloto da implantação do Mira Aula, um diário de classe digital desenvolvido para smartphones, o qual permite gerenciar, de modo ágil e fácil, processos de gestão escolar e de aprendizagem de escolas da rede pública.

Capacitação

Todos os gestores escolares, coordenadores pedagógicos e administrativos e financeiros dos 25 colégios estaduais que iniciaram a implantação do Programa Estadual de Ensino Integral Escola Educa Mais em 2018 foram capacitados em tecnologia de gestão pedagógica e financeira do modelo de educação integral Escola da Escolha, no qual o aluno é protagonista de seu processo de aprendizagem, que está aliado ao seu projeto de vida.

A formação inicial dessas equipes foi feita pelo Grupo de Formadores, coordenado pelo NGETI e composto de professores, gestores escolares e coordenadores pedagógicos, administrativos e financeiros dos colégios que iniciaram a implantação do Escola Educa Mais em 2017, os quais se tornaram multiplicadores da formação ofertada pelo ICE.

