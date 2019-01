HOMEM PASSA MAL E MORRE EM FRENTE UNIDADE DE SAÚDE

30/01/19 - 09:14:03

Um homem ainda não identificado, morreu no inicio da manhã desta quarta-feira (30) enquanto aguardava apara uma consulta médica em um posto de saúde.

As informações passadas por populares são de que ele aguardava a abertura do posto, quando teria passado mal em frente a Unidade Básica de Saúde Joaldo Barbosa, localizado no bairro América, em Aracaju.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegou a ser acionado para prestar socorro, mas ele já estava morto. Até o momento não há informações do que teria provocado a morte.

Uma equipe da Força Tática da polícia militar foi acionada e esteve no local para proteger a cena.

As informações e foto são de Sandoval Noticias