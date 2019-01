Hospital Regional de Nossa Senhora do Socorro tem nova superintendente

30/01/19 - 08:26:23

O Hospital Regional de Socorro, gerenciado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), tem uma uma nova superintendente, a assistente social com 20 anos de experiência em gestão de serviços de saúde, Iza Conceição Leó do Prado. Nesta terça- feira, 29, o secretário de Estado da Saúde, Valberto de Oliveira, reuniu-se com o prefeito de Nossa Senhora do Socorro, Padre Inaldo, para apresentar oficialmente a nova superintendente e o novo diretor administrativo da unidade, Paulo Daltro. Estavam presentes no encontro o diretor da Fundação Hospitalar de Saúde, Jorge Kleber e a superintendente executiva da SES, Adriana Meneses.

Para Valberto de Oliveira, a nova gestão da unidade hospitalar tem a orientação de dinamizar o fluxo de atendimento e resolutividade nas demandas. “ O Hospital Regional de Socorro é o segundo pólo do Estado com maior demanda. De todos os hospitais regionais, Socorro foi o primeiro a sofrer mudanças com objetivo de atender à nova estruturação da rede. Nosso objetivo é buscar cada vez mais melhores resultados ”, destaca Valberto de Oliveira.

O prefeito de Socorro, Padre Inaldo, destaca que a visita do secretário de Estado da Saúde para apresentar superintendente é importante para fortalecer a parceria. “Não tem como o município não trabalhar em parceria com o Estado. Através disso, podemos servir melhor à população. Nós ficamos contentes em perceber essa valorização e esse reconhecimento por parte do Estado. Devemos trabalhar juntos para prestar um bom serviço”, enfatiza.

Iza está confiante e entusiasmada com o novo desafio. “Estou muito grata com o acolhimento e certa de que darei o meu melhor. Entendemos que o hospital não é um aparelho do sistema de saúde que anda sozinho, por isso, temos que trabalhar em conjunto, um complementa o outro: a atenção básica e a especializada. Foi muito positivo para estabelecer a nossa agenda de trabalho a gestão de saúde do município, fomos muito acolhidos”, agradece.

Iza Conceição Leó do Prado é especialista em gestão de serviços de saúde, gestão da clínica e gestão de emergência, trabalhou na Diretoria Operacional por oito anos como coordenadora de apoio institucional e coordenou, por um ano e oito meses, o núcleo interno de regulação do Hospital de Urgência de Sergipe (Huse).

