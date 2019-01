PC prende em Aracaju homem flagrado num roubo a ônibus em Maruim

30/01/19 - 08:52:45

O infrator é investigado em mais três assaltos a ônibus na região maruinense

A Polícia Civil de Sergipe, por meio da Delegacia de Maruim, prendeu na terça-feira, 29, na cidade de Aracaju, Jorge Luiz Silva Santos, de 26 anos. O jovem foi detido em cumprimento a mandado de prisão por roubo majorado.

No último dia 30 de dezembro, o infrator foi identificado, nas imagens de câmeras instaladas no interior de um ônibus do transporte intermunicipal no município de Maruim, empunhando uma arma de fogo e subtraindo pertences dos passageiros.

A partir daí, o delegado Ataíde Alves, da Delegacia de Maruim, representou pela prisão de Jorge Luiz e, de posse do mandado de prisão e em parceria com a sua equipe, deteve o infrator ontem, na capital sergipana. Segundo informações policiais, o homem também é investigado por mais três roubos a ônibus na região de Maruim.

Fonte e foto SSP