PC PRENDE HOMEM QUE ASSALTOU HOSPITAL NO MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA

30/01/19 - 05:18:57

Policiais civis do município de Estância prenderam na tarde desta terça-feira (29), Fábio Batista dos Santos, 34 anos, no Bairro Alecrim.

O delegado Alan Faustino explicou que a equipe da Delegacia Regional de Estância conseguiu elucidar o roubo praticado no interior do Hospital Amparo de Maria, ocorrido no dia 09 Janeiro.

As informações passadas pelo delegado são de que Fábio Batista invadiu o hospital com uma arma branca e, mediante ameaça, subtraiu dinheiro do caixa do atendimento particular e um aparelho celular de uma mulher que trabalhava no local.

A delegada Viviane Jardim, também de Estância, explicou que foi então representada pela prisão preventiva junto à Vara Criminal de Estância, que decretou a prisão e em seguida foi cumprido o mandado.

Fábio responderá por roubo majorado e será encaminhado para unidade policial da capital.

Com informações da SSP