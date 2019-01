Pensionistas universitários do SergipePrevidência precisam fazer recadastramento

30/01/19 - 15:31:50

O objetivo da ação, que permanecerá até o dia 28, é solidificar a base de dados do Instituto através da atualização das informações destes segurados e coibir possíveis fraudes

A partir do dia 01 de fevereiro, os universitários beneficiários do SergipePrevidência deverão se apresentar na sede do órgão, localizada na Praça da Bandeira, munidos de documentos comprobatórios para recadastramento. O objetivo da ação, que permancerá até o dia 28, é solidificar a base de dados do Instituto através da atualização das informações destes segurados e coibir possíveis fraudes.

O recadastramento acontece duas vezes por ano nos meses de fevereiro e agosto. “O não comparecimento no prazo estabelecido resultará no bloqueio do benefício”, informa o diretor presidente do órgão José Roberto de Lima.

Os documentos exigidos na apresentação são Rg e CPF; certidão de nascimento atualizada nos últimos 60 dias; Extrato do PIS (Caixa); Comprovante de residência e Conta (Banese); Extrato do PIS/PASEP; CNIS; PESNOM fornecidos pelo INSS; Declaração, Histórico e Frequência da Universidade.