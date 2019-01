PM recupera motocicleta com restrição de roubo ou furto durante rondas em Itabaiana

30/01/19 - 08:44:54

O veículo foi localizado nas imediações do Bairro Queimadas

Nesta segunda-feira, 28, durante patrulhamento de rotina, policiais militares do Grupamento Especial Tático de Motos (Getam) recuperaram uma motocicleta. O veículo foi localizado nas imediações da estrada do Parque de Vaquejada, na 3° Etapa do Bairro Queimadas, em Itabaiana.

O veículo foi encontrado com a numeração do chassi raspada, sem placa e com alguns danos. Apesar de não possuir mais o número de série, a motocicleta foi identificada com o número do motor pelo sistema informações de segurança pública (Infoseg).

Após a checagem de informações, um homem de 55 anos apresentou-se como a pessoa que estava em posse do veículo e informou que a motocicleta pertencia a uma outra pessoa, que seria moradora da cidade de Macambira.

O homem e o veículo foram encaminhados à Delegacia Regional de Itabaiana para que as providências legais fossem realizadas.

Fonte e foto assessoria