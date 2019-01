Reinaldo Moura irrita com declarações feitas pelo “mimadinho ingrato”

30/01/19 - 12:58:04

O ex-conselheiro do Tribunal de Contas de Sergipe, Reinaldo Moura, voltou a usar as redes sociais na manhã desta quarta-feira (30), para mais uma vez, sem citar nomes, mandar um duro recado para um político.

Desta vez, Reinaldo Moura foi duro ao afirmar em sua página do Facebook que “mimadinho ingrato” teria declarado à imprensa que está havendo influências externas no processo eleitoral da Assembléia Legislativa.

Reinaldo Moura diz que não contará a “história da eleição do palitó” porque está em “lua de mel com Vavazão”.

Ao final, o ex-conselheiro ironiza e diz que “janelinha no ônibus só daqui a uns 4 anos e olhe lá”.

Veja o que Reinaldo postou nas redes sociais:

A QUEM INTERESSAR POSSA – O “ingratinho” declarou hoje na imprensa que está havendo influências externas no processo eleitoral da Assembléia Legislativa. Como estou em “lua de mel” com VAVAZAO vou deixar de contar a história da ELEIÇÃO DO PALITÓ, prá que esse ” mimadinho ingrato” aprenda o que é uma eleição na AL. Como diz BARETA: ” a cana é dura”. Chegou agora e já quer chupar “roletinho mole. Primeiro tem que aprender a descascar a cana. Peguei leve não foi VAVÁ? Em tempo: JEGUE E SERTÃO já estão acostumados com o calor da guerra. Janelinha no ônibus só daqui a uns 4 anos e olhe lá.

Munir Darrage