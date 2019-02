Bancada sergipana participa de reunião da diretoria da Unale em Brasília

31/01/19 - 14:24:46

Mesmo de recesso, os deputados estaduais Goretti Reis (PSD), Georgeo Passos (Rede) e Pastor Antônio dos Santos ( PSC), estiveram em Brasília na manhã de ontem, 30 de janeiro, participando da primeira reunião deliberativa de 2019 da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais – Unale. Na ocasião, houve transmissão de mandato presidencial da entidade, bem como nova composição das secretárias.

O novo presidente é o deputado estadual Kennedy Nunes (PSD-SC). Segundo ele, a gestão irá continuar promovendo a integração das Casas Legislativas Estaduais e a valorização dos parlamentares filiados, que juntos, somaram cerca de 48 milhões de votos nas eleições de 2018.

Durante o encontro, foram discutidos temáticas de saúde pública, paradiplomacia, segurança pública, pacto federativo, prevenção ao suicídio, bem como pontos estratégicos para a 23ª Conferência Nacional da Unale, além de planejamento para as ações da entidade.

reunião contou com a presença de cerca de 22 parlamentares, dos representantes do parlamento Argentino, presidente da União dos Parlamentares do Sul Americano e do Mercosul (UPM), do senador Emiliano Reparaz, do deputado argentino Gérman López.

