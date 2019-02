ALTERAÇÃO NO MINHA CASA, MINHA VIDA TRÁS PREOCUPAÇÃO

31/01/19 - 19:13:19

Alterações no programa habitacional do governo federal “Minha Casa, Minha Vida” estão preocupando pequenos construtores em Sergipe. Uma portaria com novas regras entrou em vigor e uma das exigências é que os imóveis sejam construídos somente com laje. “O problema é que muitas casas já estão construídas, sem estrutura para acrescentar a laje”, afirmou o pequeno construtor e Nossa Senhora da Glória, Lázaro Henrique.

Por esse motivo, pequenos construtores solicitaram ao deputado Laércio Oliveira para agendar uma reunião com o superintendente da Caixa Econômica Federal em Sergipe, Marco Antônio Queiroz . Participaram da reunião representantes de empresas da área de construção civil de Estância.

As portarias citam o que é reconhecido como empreendimento a partir da quantidade de 6 ou 12 unidades de imóveis e da pavimentação da localidade da construção das casas. Os gerentes de Filial, Iran Alves Menezes Júnior e Regional de Construção Civil, Rubens Fullber explicaram, durante a reunião, que a obrigatoriedade de colocar laje nos imóveis é uma determinação da Diretoria de Habitação da Caixa. Essas mudanças estão causando alguns transtornos em algumas construções que já estavam em andamento e tem que ser adequadas a várias mudanças para cumprir as determinações e assim serem aceitas nas operações de créditos disponíveis na instituição bancária.

O deputado Laércio ouviu as explicações dos representantes da Caixa e das empresas que estão passando por problemas e vai solicitar uma audiência com o ministro Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, pasta que agora engloba o Minha Casa Minha Vida. “Esse problema não é só em Sergipe, mas no Brasil, principalmente porque a adequação dessas novas regras será em um curto espaço de tempo com obras em andamento ou até já concluídas”, explicou o pequeno construtor Márcio André.