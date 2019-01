Corpo de Bombeiros divulga resultado da pré-matrícula do concurso para soldado

31/01/19 - 09:08:21

Os 193 candidatos aprovados já estão sendo convocados para o exame médico

O Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE) divulgou, na última terça-feira (29), em boletim geral ostensivo, o resultado da pré-matrícula dos candidatos classificados no concurso para soldado. Dos 200 aprovados, sete foram reprovados nessa fase, dos quais cinco eram da lista das vagas de ampla concorrência masculino e duas da ampla concorrência feminino.

Os 193 candidatos aprovados já estão sendo convocados para o exame médico admissional/inspeção de saúde entre os dias 04 e 07 de fevereiro, no horário das 7h30 às 18h, no Hospital da Polícia Militar, localizado na Avenida Minas Gerais, no bairro 18 do Forte, em Aracaju/SE. Na oportunidade, os classificados deverão apresentar todos os exames laboratoriais complementares de saúde, tais como radiografias do tórax e das regiões da coluna delimitadas em edital; eletroencefalograma; teste ergométrico; teste audiométrico; escarro; exame de sangue; laudo oftalmológico completo; parasitológico de fezes; sumário de urina; exame toxicológico; ecografia de abdome total e laudo psiquiátrico.

A inspeção de saúde é requisito obrigatório para matrícula no Curso de Formação de Soldado (CFSD), que deve iniciar assim que o Governo do Estado autorizar convocação. A previsão é de que o curso tenha duração de nove meses e aconteça no novo Centro de Ensino e Instrução da corporação, no bairro Getúlio Vargas, em Aracaju/SE. De acordo com o diretor de Pessoal, Ensino e Instrução (DEPEI) do CBMSE, coronel BM Isaú Júnior, os candidatos excedentes só serão chamados após a matrícula definitiva, a depender do número de vagas autorizado pelo governador para convocação.

“Para não gerar expectativa, pretendemos fazer uma única chamada de excedentes. Os excedentes são chamados após a matrícula final, porque, além dos reprovados na pré-matrícula, alguns candidatos podem ter passado em outros concursos e não ter mais interesse em participar deste certame.

Outros podem perder o exame médico ou podem não comparecer na matrícula definitiva e serem eliminados, como previsto no edital. E aí teremos um quantitativo definitivo de excedentes. Mas é importante ressaltar que só completaremos o quantitativo previsto de acordo com a demanda do governador, de quantas pessoas ele vai chamar”, explica o diretor.

O concurso foi realizado pelo Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) e gerenciado pelo CBMSE e pela Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplag). Antes da inspeção de saúde, os futuros soldados passaram por quatro etapas de concurso público: prova objetiva, teste de aptidão física, avaliação psicológica e pesquisa da conduta social, da reputação e idoneidade.

Fonte: Ascom CBMSE