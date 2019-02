DESEMBARGADOR RICARDO MÚCIO DESPEDE-SE DO TRE/SE

31/01/19 - 16:21:31

A sessão plenária de julgamentos do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE) de quinta-feira (31) marcou a despedida do presidente da Casa, Des. Ricardo Múcio Santana de Abreu Lima. O biênio (2017/2019) do magistrado terminará no dia 02 de fevereiro. Ricardo Múcio ocupa uma das duas cadeiras destinadas aos desembargadores e será substituído pelo Des. José dos Anjos, indicado pelo Tribunal de Justiça do Estado para compor o TRE-SE.

Ao término da sessão, os membros da Corte Eleitoral honraram o presidente com palavras elogiosas. O primeiro a falar foi o corregedor e vice-presidente do Tribunal, Des. Diógenes Barreto. “As vozes das ruas reverberam melhor os elogios. A qualidade do trabalho desenvolvido por Vossa Excelência, sobretudo na condução das eleições, é notória e reconhecida por toda a comunidade jurídica de Sergipe”, disse.

A juíza Áurea Corumba de Santana também prestou homenagens ao desembargador, agradecendo a compreensão e a delicadeza no trato com o colegiado. “O senhor é uma pessoa muito especial, trata a todos de forma igual e fraternal”, externou. Da mesma forma, o juiz membro da classe jurista, Joaby Gomes Ferreira, ressaltou que ser prático não é um defeito, mas sim uma virtude. “Passei a admirá-lo muito mais durante a convivência com Vossa Excelência. Desejo muita sorte”, disse Joaby.

A jurista Sandra Regina Câmara Conceição, que integra o colegiado há três meses, relatou a felicidade de trabalhar e conviver com o presidente. “Muito nos honrou sua presença e sua atuação nesta Casa. Sua forma de tratar os colegas é integrativa e nos faz sentir efetivamente parte nesta Casa”, disse.

O juiz federal Marcos Antônio Garapa de Carvalho também rendeu homenagens ao desembargador. “Eu vou sentir sua falta porque o dia a dia no colegiado é muito simples por conta da toada que o senhor estabeleceu nos trabalhos”, ressaltou o juiz federal.

A juíza Dauquíria de Melo Ferreira elogiou a forma de trabalhar do presidente. “Nós sempre atuamos aqui com a certeza de que o nome deste tribunal seria sempre elevado com a maior valia. A transparência foi uma marca de sua gestão, quem o procura, de pronto, já sabe se vai ser e como vai ser”, afirmou a magistrada.

A procuradora regional eleitoral Eunice Dantas pontuou que “o Des. Ricardo é um exemplo de como se trabalha com seriedade e leveza e mostra que a justiça pode caminhar dessa forma. O processo eleitoral transcorreu de forma tranquila. Quero parabenizar a forma que conduziu todo o processo” asseverou Eunice.

O diretor-geral, Rubens Lisbôa, também fez uso da palavra e agradeceu ao presidente em nome de todos os servidores e colaboradores do Tribunal. O diretor citou as principais realizações levadas a termo durante o biênio 2017/2019 e ressaltou: “tenho 30 anos de casa e posso afirmar que nunca houve um clima organizacional tão bom”, concluiu Rubens.

O presidente Ricardo Múcio declarou que seu sentimento era de tranquilidade. “Já passei pelo TRE-SE em outras oportunidades e sempre tive alegrias quando fui juiz membro, corregedor e presidente. Trabalhei em benefício do tribunal e dos próprios servidores, os quais abraçaram a camisa da Justiça Eleitoral. Aos juízes membros eu agradeço todo o empenho, celebridade e razoabilidade de suas decisões. Finda o meu mandato, mas eu digo até breve”, completou.

Realizações

A revista eletrônica PLENARIUM publicou matéria especial trazendo um resumo do relatório de gestão oficial do presidente Ricardo Múcio. Sua passagem pelo TRE-SE proporcionou grandes avanços: construções e reformas de prédios, cursos para aperfeiçoamento de servidores, palestras motivacionais, inovações na área tecnológica (implantação dos sistemas I-Pleno e Pje, que aprimoraram a gestão e a divulgação de informações processuais), entre outras dezenas realizações de sucesso apresentadas no relatório.

Em setembro de 2018, o TRE-SE foi reconhecido pelo Concelho Nacional de Justiça – CNJ, entre todos os Tribunais, como o melhor avaliado (campeão) em relação ao Levantamento de Governança, Gestão e Infraestrutura de TIC do Poder Judiciário. (iGovTIC-JUD 2018).

Também é motivo de orgulho, nesta gestão, a inédita premiação outorgada pelo CNJ aos cinco tribunais que lideram o Ranking da Transparência do Poder Judiciário. O Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE) cumpriu 84,67% dos critérios estabelecidos pelo CNJ no tocante à transparência dos atos, figurando na 3ª colocação entre os 91 Tribunais do Brasil.

Em sua gestão, o Tribunal recebeu do CNJ o Selo Ouro, pelo terceiro ano consecutivo (2017), um prêmio a dedicação de magistrados e de servidores, que mantêm a excelência do serviço prestado pelo Tribunal.

O sucesso obtido na condução das Eleições Gerais de 2018 foi o ápice do trabalho realizado durante a gestão. Todos os parâmetros necessários foram executados com perfeição: reuniões que trataram da segurança do pleito, audiência pública sobre segurança no sistema eletrônico de votação, auditorias públicas, seminários voltados à imprensa e aos servidores sobre alteração nas normas das eleições e sobre fake news. Resultado: eleições exitosas, no primeiro e no segundo turnos.

Fonte e foto TRE/SE