Desemprego em massa

31/01/19 - 07:50:02

A partir de amanhã, 18 ilustres sergipanos estarão desempregados. São os 12 deputados estaduais, os quatro federais e os dois senadores derrotados nas eleições do ano passado. Sem mandatos, todos terão que reaprender a viver como cidadãos comuns. Certamente não será fácil abrir mão de altíssimos salários, assessores, carros pretos, auxílio-moradia, viagens internacionais e, principalmente, foro privilegiado. Alguns deles tentarão novos mandatos em 2020 e 2022, enquanto outros devem se “aposentar” por total falta de fôlego para disputar novas eleições. Enquanto estes 18 ex-parlamentares voltarão a viver na planície, seus substitutos na Assembleia e no Congresso começam nesta sexta-feira uma vida de mordomias e farturas pagas pelos contribuintes. A estes aconselha-se andarem nos trilhos para também não perderem os bons “empregos” daqui a quatro anos. Marminino!

Justa homenagem

Em fim de mandato por opção pessoal, a deputada estadual Ana Lúcia (PT) foi homenageada pela ASTRA Diretos Humanos e Cidadania LGBT. A entidade fez questão de reconhecer a atuação da parlamentar em defesa da população LGBT. A homenagem foi prestada durante a rodada de diálogo “Como fazer as leis do Legislativo na estrutura do Executivo”, evento que integra a programação da Semana da Visibilidade Trans em Sergipe. Maravilha!

De fábrica a sucata

A Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados (FAFEN) de Laranjeiras parou de produzir. Alegando prejuízos, a Petrobras decidiu fechá-la até que possa torrá-la nos cobres. Técnicos garantem que a fábrica de amônia e ureia tem tudo para virar sucata devido seu elevado grau de oxidação. O fechamento da FAFEN desemprega quase 300 trabalhadores e afeta várias empresas misturadoras, que produzem a famosa fórmula NPK para atender produtores agrícolas. Lastimável!

Mesa da discórdia

Os deputados governistas Garibalde Mendonça e Zezinho Guimarães – ambos do MDB – tentam formar uma chapa para disputar a Mesa Diretora da Assembleia. Os dois não aceitaram ficar de fora da chapa encabeçada por Luciano Bispo (MDB). O tempo, contudo, é o grande adversário de ambos, pois a eleição da Mesa já será amanhã à tarde, logo após a posse dos novos deputados estaduais. Aguardemos, então!

Ponto para a posse

E o deputado federal eleito Fábio Henrique (PDT) postou nas redes sociais o momento em que fazia o cadastramento biométrico na Câmara. Também registrou a visita ao gabinete do deputado federal André Figueiredo, líder pedetista na Câmara, e a gravação de uma mensagem de boas vindas para ser veiculada na página oficial do PDT. A posse dos congressistas será amanhã, em Brasília.

De olho em 2020

O PCdoB promove hoje a plenária Reconstruindo Aracaju – Conquistas e Perspectivas. Será a partir das 18h, na sede do Sindicato dos Bancários. Principal liderança do partido em Sergipe, o prefeito Edvaldo Nogueira fará uma explanação sobre seus dois anos à frente da administração aracajuana e apresentará o planejamento para 2019 e 2020. Os comunistas também vão discutir sobre as eleições do próximo ano, tanto na capital quanto no interior. Então, tá!

Favas contadas

Quer apostar uma mariola como o governo de Sergipe vai mesmo decretar calamidade financeira? Outros sete estados já fizeram isso. A ideia é reforçar a agenda de ajuste fiscal que o governo federal deverá propor ao Congresso, incluindo a reforma da Previdência. A calamidade financeira facilita a tarefa de privatizar estatais, além de permitir renegociar contratos e revisar o regime jurídico do servidor público. Misericórdia!

País machista

Mais da metade (53%) das brasileiras com idade entre 14 e 21 anos convivem com o medo de ser assediadas. Segundo estudo da organização internacional de combate à pobreza ActionAid, o medo diário do assédio afeta 41% das adolescentes entre 14 e 16 anos. O percentual sobe para 56% na faixa que vai dos 17 aos 19 anos e alcança 61% entre 20 e 21 anos. Crendeuspai!

Torra nos cobres

E o Aeroporto de Aracaju deve ser entregue à iniciativa privada em março próximo, quando ocorrerá a quinta rodada de concessões. O processo inclui também os terminais de Recife, Maceió, João Pessoa, Juazeiro do Norte, Campina Grande, Cuiabá, Rondonópolis, Alta Floresta e Sinop, Vitória e Macaé. Segundo o governo federal, quanto todos os aeroportos brasileiros forem entregues de mão beijada à iniciativa privada, a Infraero será extinta. Aff Maria!

Corações de pedra

O senador eleito Rogério Carvalho (PT) lamentou a recusa de dois magistrados em liberar o ex-presidente Lula (PT) para assistir o sepultamento do irmão Vavá, ocorrido ontem em São Paulo. “Se não respeitam o que a lei garante a Lula ou esquecem do sentido dos direitos humanos, que se respeite o luto, a dor, a despedida”. Segundo Rogério, permitir que um preso possa se despedir de um irmão “é uma questão humanitária, é civilidade, compaixão, misericórdia”. Certíssimo!

Recorte de jornal

