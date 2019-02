EDVALDO AUTORIZA A CONSTRUÇÃO DE NOVA AVENIDA EM ARACAJU

31/01/19 - 13:39:43

A zona Norte de Aracaju será beneficiada com uma obra de infraestrutura de R$ 15 milhões, que resolverá, definitivamente, os alagamentos do bairro Japãozinho, além de abrir uma nova avenida na região. A ordem de serviço para início da execução do projeto foi assinada na manhã desta quinta-feira, 31, pelo prefeito Edvaldo Nogueira. Moradores da localidade comemoraram o cumprimento de mais um compromisso firmado pela atual gestão com a comunidade.

“Esta obra é um sonho de 20 anos. Fui vice-prefeito quando Déda foi prefeito; depois fui prefeito por seis anos e nove meses e só agora, em meu terceiro mandato, vou poder realizar o sonho de executá-la, com a construção da avenida que liga a Santa Terezinha, no bairro Cidade Nova, até a avenida Euclides Figueiredo. Não ter conseguido fazer essa obra em meus mandatos anteriores era a minha grande frustração. Mas Deus, a vida e a população de Aracaju me permitiram voltar à Prefeitura para realizar este sonho”, afirmou Edvaldo.

O prefeito destacou como será a obra. “Vamos abrir uma nova avenida, com pista dupla, canteiro central, ciclovia. Vamos também cobrir o canal. Esta região sempre alaga no período das chuvas, o que sempre me deixou muito triste. Já fizemos várias obras nesta área, mas esta era uma que me encantava e que nunca conseguimos recursos para executá-la. Agora vamos investir R$ 15 milhões numa área carente que necessita de investimentos da Prefeitura. Vamos fazer uma obra que vai melhorar a mobilidade urbana, vai resolver problemas de enchentes e elevar a autoestima das pessoas, porque, aqui, vai valorizar tudo, melhorar e trazer qualidade de vida”, ressaltou Edvaldo, que agradeceu o apoio da bancada federal de Sergipe, responsável pela emenda impositiva que assegurou os recursos para o projeto.

“Fim do sofrimento”

A aposentada Maria das Graças Santos, moradora do bairro Japãozinho há 30 anos, estava muito feliz com a autorização de início da obra. Ela deu um longo abraço no prefeito, a quem expressou sua alegria. “É um sonho realizado. É o fim de muito sofrimento, muitos alagamentos, perda de móveis e de muita coisa. Tudo o que a gente constrói a gente perdia com as chuvas. Então, hoje, quero agradecer por essa realização. A minha expectativa é que todo o sofrimento acabe, com fé em Jesus Cristo”, declarou.

Lagoas de contenção

Para acabar definitivamente com as enchentes no bairro Japãozinho, a Prefeitura construirá duas bacias de contenção de 4.000m² no local. A obra também inclui a construção de um canal em gabião, com 170 metros, conforme explica o presidente da Empresa Municipal de Obras e Urbanização, Sérgio Ferrari.

“Esta obra vai conectar os bairros Cidade Nova e Japãozinho, criando uma nova avenida, um novo eixo de escoamento. O ponto crucial é que ela previne alagamentos. Vão ser construídas duas bacias de contenção, porque é uma região íngreme e a velocidade da água é muito grande quando chove, então, normalmente, a água chega na parte baixa e alaga a região toda. Com a construção dessas duas bacias de contenção, vamos diminuir a velocidade dessas águas e, com isso, vamos inibir alagamentos. Toda a rede de drenagem será substituída”, explicou.

Além disso, serão executados serviços de terraplanagem, drenagem pluvial, esgotamento sanitário e pavimentação asfáltica em 11 ruas. São elas: avenidas São João e Euclides Figueiredo; ruas Santo Agostinho; Senhor do Bomfim; São Francisco, do Arame; Januário; H e Projetada; além das travessas Euclides Figueiredo e Arame.

Acompanharam a solenidade o ex-governador Jackson Barreto, o deputado federal Adelson Barreto, os vereadores Bigode, Antônio Bittencourt, Seu Marcos, Vinícius Porto, Fábio Meirelles e Jason Neto, secretários municipais e moradores da região.

Foto Ana Licia Menezes