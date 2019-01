Ferrugem lança clipe de ‘Chopp Garotinho’ com Sorriso Maroto, Lucas Lucco e Mumuzinho. Em clima de churrasco, a gravação possui viés intimista, retratando a alegria e emoção

Se Ferrugem, Sorriso Maroto,Lucas Lucco e Mumuzinho já causam separadamente, imagina juntos? Pois esse encontro aconteceu na gravação do clipe da nova música de Ferrugem, ‘Chopp Garotinho‘, que será lançado nesta quinta-feira, 31/1, às 17h, no canal do cantor no YouTube. Responsável pela ideia e construção do vídeo, o artista – que revelou seu nome de batismo nos bastidores do ‘Domingão do Faustão’ – traz ao público um verdadeiro encontro entre amigos.

Em clima de churrasco, com o sol lindo do verão, o clipe foi gravado no Rio de Janeiro, na casa do próprio Ferrugem. Com viés intimista, retrata a alegria e emoção dos encontros entre amigos e familiares. De acordo com ele, o objetivo é mostrar um pouco do que mais gosta de fazer.