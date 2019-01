FORAGIDO DA JUSTIÇA MORRE EM CONFRONTO COM A POLÍCIA

31/01/19 - 05:22:36

Nesta quarta-feira, 30, policiais civis localizaram Ronaldo Batista dos Santos, acusado pela prática de roubos na cidade de Umbaúba. Ao perceber a presença policial, o homem reagiu a abordagem e acabou morrendo após entrar em confronto com a polícia.

Segundo informações policiais, os agentes já vinham investigando a participação do acusado em diversos crimes na região. Em um dos delitos, Ronaldo e outros dois comparsas assaltaram duas pessoas no povoado Tabuleiro dos Cágados, em Umbaúba. Na ocasião, mediante violência, o trio subtraiu duas motocicletas e celulares.

O acusado chegou também a praticar um novo roubo no bairro centro, em Umbaúba, onde subtraiu uma motocicleta, que foi recuperada pela Polícia Militar da Bahia. Ronaldo cometeu também outros crimes na cidade de Boquim. Ele também é acusado de um homicídio praticado em setembro, no povoado Miranguinha, em Estância.

Durante as diligências policiais, Ronaldo, que era era fugitivo dos sistemas prisionais da Bahia e de Sergipe, recebeu a polícia com tiros. O acusado foi atingido, chegou a ser socorrido, mas veio a óbito no hospital da cidade.

Fonte e foto SSP