Livro em rolo proporciona diversão e aprendizado à criançada

Produto para ler e colorir é uma das novidades da feira literária Universo do Saber, instalada no Shopping Jardins, em Aracaju (SE)

Toda criança ama pintar e colorir. Além de proporcionar uma recreação agradável, essas atividades beneficiam o desenvolvimento de meninos e meninas. Por exemplo, pintar ou colorir estimula a criatividade, melhora a capacidade motora, aprimora a noção espacial, concentração, coordenação dos olhos e os sentidos de autonomia e autoconfiança, estimula a expressão pessoal, relaxa e afasta o estresse e a ansiedade.

No entanto, um dos desafios é estabelecer regras para que a criançada não expresse a sua arte em locais inadequados, como o mobiliário e as paredes da casa. Um artifício que pode auxiliar na disciplina dos pequenos é o livro rolo. O produto lançado pelo mercado editorial apresenta histórias infantis e desenhos para colorir, proporcionando diversão e aprendizado.

Segundo os fabricantes, o livro é feito em papel adesivo atóxico que não danifica as paredes. Cada exemplar tem 4 metros e pode ser fixado na mesa, escrivaninha, bancada ou parede enquanto a criança colore e lê ou ouve a história contada por um adulto. Ao final da atividade, basta retirá-lo do local. Se preferir, o livro em rolo pode ser utilizado para decorar o quarto ou brinquedoteca de forma bem personalizada.

Universo do Saber

Quem visita a feira literária Universo do Saber, instalada na Praça de Eventos 1 do Shopping Jardins, em Aracaju (SE), tem a oportunidade de conhecer de perto esta novidade editorial. No local, o público encontra livros em metro com histórias bíblicas, contos clássicos e atividades com números para a criança aprender a contar. Cada exemplar é comercializado pelo valor de R$ 15.

Além das publicações em rolo, a feira oferece opções de leitura e atividades para toda a família – de clássicos da literatura infantil a obras com personagens contemporâneos, passando por cadernos para colorir, de mágica e atividades, obras em inglês, romances e ficções. O acesso é gratuito e o público pode entrar e manusear os livros à vontade. A Universo do Saber permanece no Shopping Jardins até o dia 28 de fevereiro, funcionando de segunda a sábado das 10h às 22h e aos domingos e feriados das 13h às 20h.

