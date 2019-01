Município de Telha é contemplado com ônibus escolar

31/01/19 - 05:16:48

Conforto, segurança e qualidade. É com esse objetivo que, na manhã da última segunda-feira, 28, o prefeito Flávio Dias junto com o governador Belivaldo Chagas e o deputado Federal Fábio Reis participou da solenidade de entrega de ônibus escolar para o município de Telha. A ação, faz parte do Projeto Caminho da Escola, onde visa ajudar no combate da evasão escolar.

Além do município de Telha, cerca de 18 cidades foram contempladas com o projeto. Todo o benefício faz parte de um convênio parlamentar, firmado com o deputado federal Fábio Reis. Os recursos ultrapassam os 5 milhões e foram garantidos através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.

Fonte e foto TDANTAS