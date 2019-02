Prefeitura de Macambira garante pela terceira vez o transporte universitário gratuito

31/01/19 - 16:44:31

Mais de 100 alunos foram contemplados com a medida

Em reunião ocorrida na Escola Municipal Cecílio Eugênio Alves, o Prefeito de Macambira, Luciano de Vital, garantiu pelo terceiro ano consecutivo o transporte universitário gratuito aos jovens macambirenses que integram o quadro docente das instituições públicas e privadas de ensino superior.

Na ocasião, além de distribuir as carteirinhas provisórias e parabenizar os aprovados no SISU 2019, bem como os formandos, o gestor teceu algumas recomendações aos alunos, entre elas: a boa convivência entre eles e o motorista, além do zelo com o veículo.

“O transporte universitário não é uma obrigação do Município, mas nós destinamos anualmente R$ 120 mil para esse serviço, quando poderíamos realizar alguma obra, porque acreditamos que investir na educação é investir no futuro de Macambira”, comentou o gestor.

Ao todo, mais de 100 universitários foram contemplados com a carteirinha provisória de acesso ao transporte. Contudo, aqueles que não puderam comparecer a reunião têm até a próxima segunda-feira (4), para procurarem o Departamento de Recursos Humanos, localizado na sede da Prefeitura Municipal de Macambira, para solicitar o seu passe.

Estiveram na reunião: o Secretário de Educação, José Carlos, o Secretário de Comunicação, professor Cuco, e os vereadores: Nanoca e Ismael Souza.

Secretaria Municipal da Comunicação de Macambira