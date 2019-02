Prefeitura de São Cristóvão divulga programação do Projeto ‘Pôr do Sol na Cidade Mãe’

31/01/19 - 13:48:19

Sergipanos e turistas de todo o país terão em fevereiro mais um evento para celebrar a cultura do município de São Cristóvão. Isso porque, a Prefeitura Municipal, através da Fundação de Cultura e Turismo João Bebe-Água (Fundact), realiza nos dias 9, 16 e 23 a primeira temporada do Projeto ‘Pôr do Sol na Cidade Mãe’.

Idealizado nos moldes do Festival de Artes de São Cristóvão (FASC), a nova iniciativa da prefeitura contará com apresentações de renomadas bandas do estado de Sergipe. Os shows acontecerão sempre a partir das 17h, na Praça da Matriz, local onde o público poderá aproveitar o evento e o belo pôr do sol que a Cidade Mãe tem a oferecer. O projeto será dividido em duas temporadas, sendo a primeira realizada em fevereiro e a segunda no mês de maio.

De acordo com o gestor de Turismo da Fundact, Allan Alberto Santos, a proposta do projeto surgiu em 2018, após uma reunião com representantes do trade turístico de Sergipe, que na ocasião verificaram a necessidade de uma movimentação da vida noturna da cidade. “O projeto tem o objetivo de atrair o público para aproveitar os finais de tarde da Cidade Mãe, mantendo a vibração do FASC. Será um ponto de encontro para as pessoas que gostam de uma boa música, dentro de uma atmosfera cultural, em uma cidade que tem em seu cerne o turismo. Além disso, o projeto vem para atender a expectativa do trade turístico, porque é um produto que pode ser vendido para o público que esteja visitando Aracaju e queira passar um fim de tarde diferenciado no Centro Histórico”, explicou.

Segundo o gestor, o evento tem um grande potencial turístico que pode contribuir economicamente para o município e os comerciantes locais. “No momento que você traz um evento como esse, as vendas irão aumentar em padarias, bares, restaurantes, os artesãos vão vender mais, os moradores podem ofertar suas casas para hospedar os turistas, então movimenta uma quantidade muito grande de empreendedores e comerciantes. Isso é um investimento que o município está fazendo ao incentivar o turismo, e que naturalmente trará mais visitantes”, declarou.

Feira São Criativos

Aliada ao ‘Pôr do Sol na Cidade Mãe’, a prefeitura de São Cristóvão também realiza na Praça da Matriz, nas mesmas datas, a Feira São Criativos. A iniciativa tem o objetivo de valorizar a cultura, fomentar, promover a produção local e gerar renda para os artesãos e demais expositores.

Programação

9 DE FEVEREIRO

Feira São Criativos

Samba do Arnesto

DJ Rafa Aragão

Nanã Trio

16 DE FEVEREIRO

Feira São Criativos

Grupo Mania de Ser

Pseudo Banda

23 DE FEVEREIRO

Feira São Criativos

Mary Joe

Grupo Folclórico Samba de Coco da Ilha

Guerreiros Revolucionários

Assessoria de comunicação Prefeitura de São Cristóvão