Secretário da Justiça e Cidadania de Sergipe participa de reunião com Sérgio Moro

31/01/19 - 09:14:31

O evento também contou com a nova diretoria do Departamento Penitenciário Nacional

Nesta quinta-feira, 31, está sendo realizada em Brasília uma reunião com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, com os membros do Conselho Nacional de Secretários de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Administração Penitenciária (Consej), juntamente com a nova diretoria do Departamento Penitenciário Nacional (Depen).

O objetivo dessa reunião é alinhar políticas de combate ao crime organizado, bem como a apresentação das estratégias que serão utilizadas pela nova do Departamento Penitenciário Nacional na liberação de recursos, no auxílio às unidades da Federação.

“Os Estados trarão as dificuldades e realidades de cada um deles serão apresentadas. Com isso, será traçada uma meta para os 100 primeiros dias de 2019 e serão defendidas algumas ideias que são trazidas ao longo das últimas reuniões, com o objetivo de restringir o acesso à comunicação telefônica e melhorar o dia a dia das unidades prisionais”, explicou o secretário da Justiça e Cidadania, Cristiano Barreto.

Fonte e foto assessoria