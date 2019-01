SURGE PLACAR DO PLEITO DA ALESE

31/01/19

DIÓGENES BRAYNER – plenario@faxaju.com.br

Um ilustre deputado enviou, via whatsapp, o resultado final das eleições de amanhã na Assembleia Legislativa: 14×9, com uma abstenção. Chega próximo a cálculos de outros parlamentares que têm compromissos com o deputado Luciano Bispo (MDB). Entre eles os votos contra Bispo não passam de 07. Levando em consideração o ‘Grupo dos 4’, que seria de oposição, somam-se mais três que votam em Luciano e desistiram.

Uma coisa já está decidida: Luciano Bispo continua presidente por mais dois anos, podendo ser reeleito. Essa última hipótese só acontece com uma nova eleição em dezembro de 2020. Medindo a questão do “não passa de 07”, esse número pode ser até diferente. É que hoje entra na discussão alguns parlamentares que estão em Brasília e podem alterar para mais a diferença em favor de Luciano.

Não obteve consistência a rebelião para a formação de uma outra chapa. É que quem “cutucou o cão com vara curta, praticamente tirou o dele da reta”. O objetivo não era promover mudanças, mas conquistar espaços, o que não se deu nem no legislativo e muito menos no Executivo. Correto, o deputado Luis Garibaldi não pôs seu nome na disputa a presidente, por uma chapa que não superaria o peso da que fora montada por Luciano Bispo.

Sensato como sempre, Garibaldi reagiu porque perdeu a vice-presidência e demonstrou indignação até. Mas não a ponto de se rebelar contra os demais companheiros da mesa. Também deixou claro que não seria candidato só para disputar. Poderia aceitar sim, mas se tivesse condições de virar o jogo. Preferiu ficar neutro e, ninguém sabe, pode até manter o voto em Luciano.

Um fato apenas mostra que o processo eleitoral na Assembleia mudou. Não se percebe a interferência direta do Governo para influenciar na escolha do presidente, embora não haja dúvida que Belivaldo Chagas sempre expôs preferência por Luciano Bispo. Aliás, a mesma coisa acontece em Brasília: Bolsonaro não mostra se envolver diretamente na eleição das mesas da Câmara e do Senado.

Pelo menos nisso se percebeu mudança no processo político.

MERECE TODO APOIO

Alice Vitória, de 16 anos, estudante do Colégio Atheneu, foi aprovada em primeiro lugar para o curso de Biologia Tecnológica Molecular, na Universidade de São Paulo (USP), Campus de Ribeirão Preto.

ESCREVE LIVROS

Alice Vitória concluiu o ensino médio aos 15 anos e já se matriculou on-line na USP. Ela é autora de quatro livros infantis, um deles com prefácio de Maurício de Souza. Ana Vitória é filha do repórter Amoroso Jorge.

NÃO SE ENVOLVE

O governador Belivaldo Chagas (MDB) não está se envolvendo na eleição da Mesa Diretora da Assembleia. Segundo fonte do Palácio, “sequer Belivaldo está recebendo deputados neste momento em que se discute a chapa”.

GORETI FORA DA CHAPA

A deputada Goreti Reis foi afastada da chapa encabeçada por Luciano Bispo. Ocorreu ontem. Goreti, apesar de integrante da chapa, estaria incentivando a formação de uma outra para disputar com Bispo.

GARIBALDI CONVERSA

O deputado Luiz Garibaldi disse ontem que não tem nada decidido em relação a uma candidatura sua a presidente da Mesa. Alguns deputados o convidaram e ele analisa, mas só vai se tiver condições de eleger-se.

CIRCULA NOVA CHAPA

Ontem alguns deputados receberam nomes para uma nova chapa: “Luciano Bispo (presidente), Gualberto (vice), Jéferson (1º Secretário), Gilmar Carvalho (2º Secretário), Capitão Samuel (3º Secretário) e Maísa Mitidieri (4ª Secretária).

SEM CONFIRMAÇÃO

Essa nova chapa circulou entre parlamentares e foi considerada como especulação. Quanto a Luiz Garibaldi ele ainda terá novas conversas e daí pode adotar a posição que achar mais conveniente politicamente.

DE ÚLTIMA HORA

A chapa que tem Luciano Bispo como candidato a presidente deixou a 2ª Secretaria à disposição de Luiz Garibaldi, caso ele aceite participar. Em termos de ação, a 2ª Secretaria tem muito mais força que a vice.

MAIS CONVERSAS HOJE

A discussão sobre formação da Mesa vai esquentar hoje, quando retornam a Aracaju alguns deputados que participam de reunião na Unale e estavam tratando do assunto por telefone.

GILMAR TRABALHA

Deputado e radialista, Gilmar Carvalho trabalha todos os dias sua candidatura a prefeito, como se a eleição fosse amanhã. Além disso, tem conversado com especialistas sobre problemas de Aracaju e em seguida receber orientação para solucioná-lo.

FECHOU MARKETING

Gilmar Carvalho esteve em Brasília na semana passada e já tratou da equipe de marketing de sua campanha, que já estará em Aracaju a partir de março [depois do carnaval]. Fechou com Clovis Silveira, teve uma conversa com Valadares Filho (PSB) e está em diálogo com um grande partido.

KARINA NA DOMICILIAR

Através de hábeas corpus, impetrado pelo advogado Evaldo Campos, a radialista Karina Liberal deixa à penitenciária e passa a cumprir prisão domiciliar. A decisão ocorreu ontem, com dois votos contra. Karina era assessora do deputado Valdevan Noventa.

LIBERDADE TOTAL

Um dos juizes estava certo de votar pela liberdade total, mas recuou ao perceber que perderia e poderia prejudicar a radialista.

APOSTE QUEM QUISER

Já se faz especulação firme sobre candidatos a governador em 2022. Um dos nomes para disputar o lugar de Belivaldo Chagas, e que vem sendo citado com insistência, é o do presidente do TCE, Ulices Andrade, que pedirá aposentadoria.

OUTROS NOMES NO AR

Para governador também surge o federal Laércio Oliveira (PP), que já anunciou isso. O deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) pensa no Senado Federal – por enquanto – e há estratégia para tentar colocar a vice-governadora Eliane Aquino no Tribunal de Contas (tem impedimentos).

DIREITOS HUMANOS

O subtenente Edgard Menezes faz um apelo, via redes sociais, para que não ataquem o pessoal dos direitos humanos, por não se pronunciarem sobre a tragédia de Brumadinho: “Eles todos estão ocupados com o grave caso de Jean Wyllis”.

RETORNO A SERGIPE

Valadares Filho (PSB) já retornou de vez a Sergipe. Admite que esteja muito cedo para falar em eleições municipais e estaduais. Diz que vai focar no fortalecimento do de sua legenda, principalmente nos municípios. Acha que a hora é de cautela…

ALESSANDRO E BRASÍLIA

O senador Alessandro Vieira (Rede) chegou a Aracaju ontem à tarde e retorna hoje de madrugada para a posse amanhã no Senado. Vieira está concluindo as entrevistas com o pessoal que vai trabalhar em seu gabinete. Falta pouco…

CONVERSA COM MARIA

Alessandro disse que em breve terá uma conversa com a senadora Maria do Carmo (DEM), para tratar sobre atividades no Congresso e ver o que poderão fazer juntos para ajudar Sergipe de forma consistente.

SEM FALAR COM ROGÉRIO

Segundo Alessandro Carvalho, ele não terá uma conversa com Rogério Carvalho (PT), porque o partido dele, “por enquanto, está fazendo uma oposição automática ao Governo”. Deixou a entender que esse estilo não serve para que se abra o diálogo em defesa do Estado.

AINDA SEM RESPOSTA

Alessandro Vieira insiste que ainda está sem resposta para ter um diálogo com Belivaldo Chagas (PSD), exatamente para falar sobre necessidades de Sergipe. Disse, entretanto, que vai marcar audiência para ser recebido.

Nas redes sociais

///Adelson e reforma – O deputado Adelson Barreto participou ontem da inauguração da reforma e ampliação na unidade básica de saúde e implantação de consultórios médicos e odontológicos em Santa Rosa de Lima. Recursos financeiros, frutos de emenda parlamentar destinada pelo parlamentar àquele Município.

///Fazemos acontecer – A vice-governadora Eliane Aquino informa que hoje foi a diversos órgãos do judiciário “dialogar com seus dirigentes sobre a importância da destinação de parte do IR aos fundos estaduais e municipais das crianças, adolescentes e idosos. Quando nos unimos, fazemos acontecer!”

///Atuação de Ana – Pela atuação em defesa da população LGBT, a deputada Ana Lúcia foi homenageada pela Astra Direitos Humanos E Cidadania LGBT, durante a roda de diálogo “Como fazer as leis do Legislativo na estrutura do Executivo”, evento que integra a programação da Semana da Visibilidade Trans.

///Recuperação boa – Dois dias depois de passar por cirurgia para retirada da bolsa de colostomia, Jair Bolsonaro deixou a UTI ontem pela manhã. Ele reassumiu a Presidência da República e vai despachar de um quarto do hospital Albert Einstein, em São Paulo. Segundo os médicos, a recuperação é boa.

///Atividade incomum – José Valadão diz que o Twitter tá pra lá de esquisito. Desde que publiquei pedindo ao MPF, PGR que fizessem o bloqueio dos bens de todos os dirigentes da Vale, a todo o momento dizem que minha conta esta bloqueada, “por atividade incomum” e pedem para fazer uma serie de procedimentos para liberar.

///Morte do irmão de Lula – O presidente do STF, Dias Toffoli, de plantão no recesso do Judiciário, autorizou ontem Lula a deixar a prisão para se encontrar com familiares. Toffoli atendeu a pedido da defesa de Lula. O ex-presidente pretendia acompanhar o enterro do irmão Genival Inácio da Silva, o Vavá, como era conhecido.

Conversa

Sobre chapa – Ainda há algumas conversas sobre a montagem da chapa de oposição na Alese, mas já se chegou praticamente a um consenso.

Com oposição – O deputado estadual eleito Samuel Carvalho (PPS) está se firmando na oposição ao Governo de Belivaldo Chagas.

Ainda se acomoda – Samuel Carvalho será candidato a prefeito de Nossa Senhora do Socorro em 2020 e ainda se acomoda para fixação de posição.

Trabalhou contra – A deputada Goreti Reis trabalhou por telefone para montagem de outra chapa, contra a que ela estava como terceira secretária.

Grande confusão – Segundo um parlamentar, as eleições para a Alese teria sido uma grande confusão se Luciano Bispo não fosse diplomado.

Record condenada – Depois de tramitar 15 anos, a Record foi condenada e terá de transmitir quatro programas sobre religiões de matriz africana.

Não deixaria – Pessoal do PDT só se convenceu ontem que o prefeito Edvaldo Nogueira não iria deixar o PCdoB para filiar-se ao partido trabalhista.

Ellen Gracie – Vale anuncia ex-ministra do STF, Ellen Gracie, como coordenadora do CIAEA (Comitê Independente de Assessoramento Extraordinário de Apuração).