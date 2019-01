Turismo: São Cristóvão apresenta Calendário Turístico e Cultural 2019

31/01/19 - 08:07:16

Documento traz informações sobre eventos religiosos e culturais da quarta cidade mais antiga do País

Turistas e sergipanos passam a contar com Calendário Turístico e Cultural de São Cristóvão para o ano de 2019. O documento foi apresentado nesta quarta-feira (30) e irá fortalecer a cadeia turística do município e do estado. A solenidade foi coordenada pelo prefeito do quarta cidade mais antiga do País, Marcos Santana, e reuniu representantes do trade e o secretário de Estado do Turismo, Manelito Franco Neto.

“Nós estamos apresentando as festividades religiosas e culturais para o ano inteiro. Isso significa que estamos assinando um documento dizendo: se prepare, traga o turista que esses eventos ocorrerão nessas datas! É uma responsabilidade adicional para nós da prefeitura e ainda uma ousadia em tempos tão difíceis como estamos vivendo”, disse Marcos Santana.

Em sua fala, o presidente da Aracaju Convention Bureau, Luiz Simões, destacou o potencial do destino e a importância do planejamento de eventos. “Parabenizo o prefeito pela coragem e por não desistir de arriscar nas potencialidades do município. Turismo é relacionamento e já estava na hora de planejar a realização de eventos fortalecendo as festas tradicionais da cidade. O destino está ganhando dimensão e precisa ser comercialmente valorizado”, enfatizou.

Durante o encontro, o secretário de Estado do Turismo aproveitou para mencionar os benefícios que o governo do Estado implementará na cidade histórica, tornando-a ainda mais atrativa. “O prefeito Marcos Santana vem fazendo um grande trabalho com os recursos de São Cristóvão e, por conta disso, está resgatando a dignidade da cidade. O governo de Sergipe, por meio do Prodetur e do Prodetur + Turismo, poderá viabilizar muitos investimentos os municípios”, salientou Manelito Franco Neto.

O gestor do turismo ainda detalhou as obras que serão desenvolvidas por meio do Programa de Desenvolvimento do Turismo (Prodetur). “Pelo Prodetur, já estamos elaborando o Plano Diretor da cidade. Pelo Prodetur +Turismo, teremos a recuperação do Atracadouro, a Revitalização da Orlinha e a construção da Rodovia SE-065, conhecida como João Bebe Água. A cidade também será beneficiada por diversas ações indiretas, como a execução de sinalização turística”, destacou.

ASN

Foto Marcelle Cristinne

ASN

Foto Marcelle Cristinne