Verão 90- Jerônimo, personagem de Jesuíta Barbosa, aceita participar de assalto com a gangue de Tutano, vivido por Bernardo Mendes

Jerônimo (Jesuíta Barbosa) é ambicioso e vai mostrar que topa tudo por dinheiro. Inconformado com a vida simples que leva ao lado da mãe, Janaína (Dira Paes), especialmente depois do fim do grupo de sucesso “Patotinha Mágica” na infância, o irmão de João (Rafael Vitti) ficou ainda mais revoltado com a atual situação financeira e está determinado a conquistar fama e prestígio social, custe o que custar.

Contudo, até então o que conseguiu foi se endividar numa mesa de pôquer com o Tutano (Bernardo Mendes), um bandido conhecido de Armação do Sul. Por conta disso, Janaína decidiu usar o dinheiro que estava economizando para abrir seu próprio restaurante para pagar a dívida e salvar a pele do filho. Mas parece que nem assim ele aprende a lição.

Jerônimo convence Magaiver (Ricardo Vianna) a ajudá-lo a se encontrar com o chefe da gangue, mas é recebido com quatro pedras na mão, e argumenta:

“Tutano, primeiro me escuta. Vim aqui na boa porque a gente tá zerado, não tá? A coroa não pagou o que eu te devia?”

“Zerado? Tu ia fugir sem me pagar, artista!”, reclama o criminoso