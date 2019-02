Abertas inscrições para o Concurso Internacional de Redação de Cartas

01/02/19 - 09:07:37

As inscrições para o 48° Concurso Internacional de Redação de Cartas começam nesta sexta-feira (1º/2). O concurso, promovido em todo o mundo pela União Postal Universal (UPU) e realizado no Brasil pelos Correios, tem como objetivo incentivar a expressão da criatividade e a melhora dos conhecimentos linguísticos de crianças e adolescentes. O tema desta edição é “Escreva uma carta sobre o seu herói”.

Podem participar estudantes da rede pública e privada de ensino com até 15 anos. As redações devem ser em formato de carta, escritas a mão com caneta esferográfica preta ou azul e conter no máximo 900 palavras. O estudante interessado em participar deve passar por uma seleção prévia em sua escola. Cada escola pode inscrever no máximo duas redações, até o dia 15 de março.

Os três primeiros colocados na fase estadual e suas respectivas escolas recebem prêmios em dinheiro. O vencedor da fase nacional, além de troféu e R$ 5.000,00, representará o Brasil na etapa internacional. A escola receberá o valor de R$ 10.000,00. O regulamento completo do Concurso Internacional de Redação de Cartas está disponível no site dos Correios, no endereço http://www.correios.com.br/sobre-correios/sustentabilidade/vertente-social/concurso-internacional-de-redacao-de-cartas.

Brasil em destaque – O concurso é uma das ações de responsabilidade social desenvolvidas pelos Correios. O Brasil já venceu a fase internacional do concurso, que acontece desde 1972, em três edições, sendo o segundo colocado em número de vitórias, atrás apenas da China, que tem cinco medalhas de ouro.

A vencedora da etapa nacional da última edição do concurso, Clarice Rilyane Oliveira da Silva, de São Gonçalo do Amarante (RN), recebeu menção honrosa da UPU por sua carta. No ano passado, o tema foi “Imagine que você é uma carta que viaja no tempo. Que mensagem você quer deixar para seus leitores?”.