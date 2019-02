Acadepol abre inscrições para novo ciclo de treinamento funcional

01/02/19 - 08:54:17

As vagas são limitadas e as aulas terão início no dia 12 de fevereiro

A Academia de Polícia Civil de Sergipe (Acadepol) abre inscrições para o novo ciclo de treinamento funcional. As aulas de alongamento e técnicas de pilates ocorrerão todas as terças e quintas, com turmas pela manhã e tarde. Os treinamentos têm como objetivo o desenvolvimento da agilidade, equilíbrio, coordenação motora e outras habilidades.

Para se inscrever os interessados devem preencher uma ficha de inscrição e apresentá-la no setor de Educação Física da Acadepol. É importante lembrar também que, além da ficha de inscrição, é preciso apresentar um atestado médico de aptidão física.

Após o ato de inscrição, o candidato precisará passar por uma avaliação realizada por profissionais da área. O funcionamento do setor de Educação Física para inscrições é de segunda à sexta-feira, das 8 às 11h e de 15 às 18h. As vagas são limitadas e as aulas terão início no dia 12 de fevereiro.

Outras informações: (79) 3249-6103 / 6109.