ALESSANDRO VIEIRA: “NÃO VOTO EM NINGUÉM COM PERFIL DE RENAN”

01/02/19 - 08:23:20

O senador Alessandro Vieira emitiu uma nota na manhã desta sexta-feira (01) para explicar sobre sua posição sobre a eleição da Mesa Diretora do Senado.

Na nota, Alessandro Vieira afirma que “não voto em Renan Calheiros. Não voto em ninguém com seu perfil”.

Veja a nota do senador na íntegra:

Os brasileiros deram nas últimas eleições um recado claríssimo para os políticos tradicionais: chega das mesmas caras, com as mesmas práticas, condenando o país ao eterno atraso.

Dezenas de figuras notórias foram ejetadas da vida pública, muitas delas aguardando a próxima visita do camburão da Polícia Federal. No Senado, 47 novos parlamentares foram eleitos, na maior renovação da história.

O primeiro desafio imposto é a eleição do presidente da casa, e os milhões de eleitores que apostaram na esperança da mudança aguardam respostas.

O MDB, partido de maior bancada, por apertada margem de votos, virou as costas para a renovação e apostou no extremo oposto: Renan Calheiros. Presidente do Senado em 4 outras oportunidades, alvo de mais de uma dezena de investigações, parceiro de governos diversos. Não se trata de questionar a pessoa do senador alagoano, mas sim de apontar o paradoxo da sua perenidade em tempos de mudanças.

A sociedade vai cobrar e a história terá o registro do que fizeram os depositários da esperança de renovação em sua primeira batalha.

Da minha parte, no primeiro dia em que piso no Senado Federal na condição de representante do pequeno estado de Sergipe, só cabe fazer exatamente aquilo que esperam os eleitores, exatamente aquilo que afirmei em toda a campanha, exatamente o que fiz em toda a minha vida: lutar para que as coisas mudem de verdade no Brasil.

Não voto em Renan Calheiros. Não voto em ninguém com seu perfil.

Até o último instante estarei buscando apoiar um candidato que possa vencer a disputa e garantir a alternância no comando da casa.

O resultado da eleição saberemos nesta sexta, mas, independentemente dele, sei que cumpri o meu dever.

E a história vai registrar isto.

Senador Alessandro Vieira