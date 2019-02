CARRETA DA MULHER: EMPRESA ACEITA PROPOSTA, DESDE QUE SEJA OFICIALIZADA

Diante das declarações dadas pela Secretaria de Estado da Saúde por meio de nota sobre a Unidade Móvel de Atenção à Mulher, a empresa Morumbi, por meio do diretor executivo Márcio Guitton, esclarece que não recebeu nenhuma proposta oficializada.

“O que recebemos hoje pela manhã foi a informação de que o Governo do Estado tinha uma proposta para finalizar a operação que seria: 50% do valor da carreta de imediato e após 30 dias o governo depositaria os 50% restantes. Somente após o pagamento total é que entregaríamos a unidade móvel com as chaves, documentos, autorizações e senhas dos equipamentos. Porém, precisávamos receber essa proposta de forma oficial para que a gente prossiga com as tratativas”, explica o diretor.

De acordo com o executivo da Morumbi, somente na tarde desta quinta-feira (31) a empresa recebeu uma ligação de uma representante do Estado tratando desta proposta. “Reforcei a necessidade de receber a proposta de forma oficial, pois todas as vezes que estivemos na Secretaria de Saúde ao longo dos últimos sete meses eu ouvimos muitas falas. Nesse período, a única coisa que foi proposta, discutida, oficializada e acertada em reunião foi que o pagamento seria entre os dias 12 e 22 de outubro de 2018”, ressalta.

“Isso foi numa reunião no gabinete do secretário da Fazenda, Ademário Alves, que contou com as presenças do secretário de Saúde, Dr. Valberto, e a superintendente da Secretaria de Saúde, Adriana. A proposta foi acatada pela empresa Morumbi, mas não foi cumprida pelo Governo do Estado”, completa Márcio.

Ainda segundo Márcio Guitton, a Morumbi aceita a nova proposta do Estado, desde que ela seja oficializada. O diretor executivo da Morumbi nega ainda que tenha levantado suspeitas sobre supostas vantagens ilícitas por parte do governo do Estado, como mencionou o governador na nota.

“Estamos desde julho do ano passado, de forma clara e transparente, buscando a cobrança pelo recebimento da unidade móvel fabricada. Após a conclusão da unidade móvel, iniciamos um processo de cobrança de forma educada e respeitosa junto ao Estado. Em momento algum houve alguma situação com uma afronta nesse sentido. Inclusive, quero deixar claro, que a empresa não compactua com esse tipo de comportamento e preza sempre por uma relação de ética, respeito e profissionalismo com seus clientes”, enfatiza o diretor.

Por Fábio Viana