CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR ASSUME A UPA ZONA NORTE

01/02/19 - 14:43:12

Os primeiros dias de 2019 para os aracajuanos foram de desassistência médica na Unidade de Pronto Atendimento Nestor Piva, para garantir o atendimento, depois que médicos contratados não aceitaram o novo modelo de contratação decidido pela Prefeitura de Aracaju, e retiraram seus nomes das escalas.

Devido ao impasse entre os médicos contratados por Recibo de Pagamento Autônomo (RPA), a prefeitura da capital decidiu mudar a forma de contratação dos profissionais, atendendo a uma orientação do Tribunal de Contas do Estado (TCE), que recomenda a mudança de contratação para o sistema de pessoa jurídica. Desde então, a gestão municipal decidiu firmar um contrato emergencial de seis meses com a empresa Centro Médico do Trabalhador LTDA.

Com isso, desde o dia 08 de Janeiro, o Centro Médico do Trabalhador – com corpo técnico formado por cirurgiões, clínicos gerais médicos intensivistas e enfermeiros está responsável pelo gerenciamento de UPA da Zona Norte.

Ao assumir o controle da unidade, a empresa retornou de imediato os atendimentos de urgência e emergência. Além disso, está garantindo todos os serviços de atendimento cirúrgico, ortopédico e clínico.

“Os pacientes que nos procuram tem percebido que a prestação de serviço está garantida e assegurada. Estamos aplicando as mudanças necessárias para que a população possa perceber um progresso a curto prazo, ressalta Jória Dias (Gestora Administrativa).

Dentre as medidas que estão sendo executadas pelo Centro Médico do Trabalhador está o acolhimento dos pacientes através da classificação de risco, atendendo ao que preconiza o SUS, no Programa Nacional de Humanização no atendimento em saúde. Ao adotar procedimento, o acolhimento passa a ser prestado com resolutividade e responsabilidade, orientando o paciente e sua família em relação a outros serviços de saúde, para a continuidade da assistência. Outra ação desenvolvida foi a colocação em pleno funcionamento do “Sistema Integrado de Gestão Hospitalar” que funcionava parcialmente.

“A expectativa são as melhores, e a população deve sentir mudança logo. É uma conquista para a Aracaju. Vamos ganhar dinamicidade, organização, no acolhimento. O Centro Médico tem metas, e eu vou acompanhar todas as ações por meio de um aplicativo, para que consigamos realmente oferecer um atendimento digno para a população aracajuana”, ressaltou Jória.

Mediante as inúmeras atividades implantadas pela nova gestão, entre o dia de início do contrato (08 de Janeiro) até o dia 30 de Janeiro já tinham sido realizados 9.387 atendimentos. Superior a quantidade do mesmo período de Dezembro (8.268 atendimentos) e Novembro (7.897 atendimentos) sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.

“Estamos garantindo à população um atendimento médico de qualidade”, concluiu Jória (Gestora Administrativa).

Fonte e foto Assessoria