Homem que praticava roubos em Lagarto é preso pela Polícia Civil

01/02/19 - 08:38:30

Um simulacro de arma de fogo foi apreendido

Policiais civis da Delegacia Regional de Lagarto prenderam Moisés de Jesus Silva, de 19 anos de idade, na quinta-feira, 31. Ele é investigado por diversos crimes de roubo praticados na município. A prisão preventiva dele foi decretada pela Vara Criminal de Lagarto, atendendo representação da Polícia Civil.

Segundo a delegada Michele Araújo, as investigações identificaram que Moisés praticou dois roubos no dia 20 de janeiro deste ano, para isso utilizou a motocicleta dele, uma Honda Pop 100, cor vermelha. “As análises de câmeras de segurança da cidade foram fundamentais para a elucidação dos casos. A partir do exame de diversas imagens obtidas, os investigadores identificaram a motocicleta utilizada nas ações e seu piloto, no caso o assaltante”, explicou a delegada.

No decorrer das diligências do inquérito policial, mediante à análise de padrões similares em boletins de ocorrência registrados, a Polícia Civil também identificou a possível participação do investigado em outros crimes. Durante o interrogatório, Moisés confirmou a participação em cinco roubos ao total e cooperou com as investigações indicando a localização de um dos celulares roubados, assim como um simulacro de arma de fogo, o qual era utilizado nos roubos.

“É fundamental que outras eventuais vítimas que reconheçam o investigado como autor de outros assaltos em Lagarto compareçam à Delegacia Regional para que sejam adotados os procedimentos cabíveis”, finalizou a delegada Michele Araújo.

Fonte e foto SSP