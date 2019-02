Renovação de araque

Não é de todo certo afirmar que as últimas eleições renovaram a Assembleia Legislativa em 50%. Uma análise mais criteriosa mostra que boa parte dos novos deputados estreantes integra a “bancada dos parentes”, composta por políticos que usaram as relações familiares para se elegerem. Entre estes estão Ibraim Monteiro (PSC), Maísa Mitidieri (PSD), Rodrigo Valadares (PTB) Zezinho Sobral (Podemos) e Diná Almeida (Podemos). Os quatro primeiros são filhos, respectivamente, dos ex-deputados Valmir Monteiro, Luiz Mitidieri, Pedrinho Valadares e José Sobral, estes dois últimos falecidos. Por sua vez, Diná vem a ser esposa do ex-deputado Diógenes Almeida. Leve-se em consideração que, mesmo não havendo parentesco entre ambos, o “novo” Iran Barbosa (PT) é cria política da ex-parlamentar Ana Lúcia (PT). Portanto, mesmo distantes do plenário, os ex-deputados vão orientar seus discípulos, o que significa dizer que mudaram as figuras, mas o reisado continuar o mesmo. Crendeuspai!

Batendo chapa

Os deputados governistas Garibalde Mendonça e Zezinho Guimarães – ambos do MDB – tentam formar uma chapa juntamente com a oposição para disputar a Mesa Diretora da Assembleia. Enquanto isso, o atual presidente Luciano Bispo (MDB) segue costurando sua reeleição para o cargo. Favorito na disputa, Bispo tem o apoio declarado do governador Belivaldo Chagas (PSD). A eleição será hoje à tarde, logo após a sessão de posse dos deputados. Nem precisa dizer que o clima na Assembleia está pra lá de tenso. Aff Maria!

Fim de um ciclo

E o desembargador Ricardo Múcio deixou, ontem, a presidência do Tribunal Regional Eleitoral. Ele será substituído pelo também desembargador José dos Anjos, a quem caberá comandar as eleições municipais do próximo ano. Segundo o desembargador Diógenes Barreto, o trabalho desenvolvido por Ricardo Múcio, sobretudo na condução do último pleito, “foi reconhecido por toda a comunidade jurídica de Sergipe”. É vero!

Sangue novo

O engenheiro civil Ancelmo Luiz de Souza será o novo presidente do Departamento de Estradas e Rodagem (DER). Vai substituir Antônio Vasconcelos, que vinha se mantendo no cargo há vários governos. Ao anunciar o nome do novo auxiliar, o governador Belivaldo Chagas (PSD) disse que “temos muitos desafios pela frente”. Marminino!

Sem tornozeleira

E o deputado federal Valdevan Noventa (PSC) conseguiu permissão para retirar a tornozeleira eletrônica e viajar à Brasília visando tomar posse. A autorização foi dada ontem, pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Tóffolli. Acusado de coagir testemunhas no inquérito que apura compra de votos e ‘otras cositas mas’, Valdevan ficou mais de um mês preso no Cadeião de Estância, onde foi diplomado como deputado. Misericórdia!

Convite pra posse

Logo após a decisão do ministro Dias Tóffolli, o deputado federal Valdevan Noventa postou nas redes sociais o convite para a sua posse: “Pessoal, amanhã (hoje) acontecerá a cerimônia de posse do nosso mandato em Brasília. Agora chegou a hora de representar e fazer jus aos 45.472 votos que obtive nas urnas e transformar a vida do meu povo. O gabinete estará de portas abertas para receber a todos”. Então, tá!

Agradecimento

Mais de 50 prefeitos e vereadores recepcionaram, ontem, o ex-deputado federal André Moura (PSC). Foi durante o desembarque dele no Aeroporto de Aracaju. Os líderes políticos foram agradecê-lo pela liberação de emendas do Orçamento, que garantiram a realização de dezenas de obras nos municípios sergipanos. Depois, todos foram almoçar em um restaurante, onde os prefeitos e vereadores prometeram apoiar André em suas futuras empreitadas eleitorais.

Vida nova

E o ex-deputado federal Valadares Filho (PSB) postou mensagem nas redes sociais desejando sucesso à nova bancada federal sergipana. Disse que, após passar 12 anos na Câmara, sai com a sensação de dever cumprido. Vavazinho concluiu dizendo-se disposto a enfrentar os desafios do presente e do futuro “com a mesma garra e determinação de sempre”. Nas eleições passadas, o ex-deputado concorreu ao governo estadual, tendo sido derrotado pelo governador Belivaldo Chagas (PSD).

Quer advogar

Formado em Direito, o prefeito afastado de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PR) está estudando para se submeter ao exame da OAB. Entrevistado pelo portal Primeira Mão, ele disse que não está preocupado em reassumir a Prefeitura. “A minha preocupação hoje é em provar que sou inocente e acho que isso será fácil, pois não cometi nenhuma irregularidade”. Valmir foi preso e afastado do cargo em novembro passado, sob a acusação de improbidade administrativa. Homem, vôte!

Troca de mãos

O desembargador Osório Ramos Filho toma posse hoje na presidência do Tribunal de Justiça de Sergipe. Substituirá o também desembargador Cezário Siqueira. Também serão empossados como vice e corregedora geral, respectivamente, os desembargadores Alberto Romeu Gouveia e Elvira Maria de Almeida. A solenidade de posse está marcada para as 17h, no Palácio da Justiça, centro de Aracaju. Prestigie!

