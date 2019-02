SARGENTO FALA SOBRE “O SILÊNCIO DO COMANDANTE DA PMSE”

No dia de hoje foi divulgado em várias redes sociais o vídeo em que o Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo explana sua opinião acerca de uma eventual reforma da previdência dos militares estaduais.

No referido vídeo, de forma técnica, o Coronel PM Marcelo Vieira Salles, explica de forma clara as peculiaridades do serviço militar de polícia e de bombeiro e as limitações que a categoria possui no quesito direitos trabalhistas e o rol de doenças e limitações psicológicas que o profissional carrega quando se transfere para a inatividade.

É de conhecimento de todos que a legislação policial militar e previdenciária da categoria é de âmbito estadual. Significa dizer que, basicamente, cada Comandante Geral de Polícia Militar tem que vir a público – como representante maior da corporação – expor seu ponto de vista sobre a situação futura de inatividade de sua tropa e o que o mesmo vem fazendo para atenuar ou eliminar alguma possível cessação de direito; afinal de contas, cada estado tem sua legislação. Dissemos que o comandante é o representante maior da corporação, pois, legalmente, é ele quem tem que defender os interesses dos seus comandados. Como, via de regra, não atuam do lado da sua tropa, muitos comandantes ainda perseguem todos aqueles que buscam dias melhores para a categoria, especialmente os presidentes de associações de militares.

No ano passado, com a implantação do subsídio, o Coronel Marcony cruzou os braços na retomada do posto/graduação imediatos e deixou toda a negociação nas mãos de um grupo de militares inativos. Pasmem, não lutou pelos direitos do próprio pai que é militar reformado!

Além disso, de forma indireta, jogou para os reformados, reservistas e pensionistas a culpa pelo fato de um policial militar receber apenas 8 reais a título de vale-refeição.