Sintasa participa de Encontro realizado pelo Coren/SE e Cofen

01/02/19 - 15:35:04

.Os diretores Marcos Antônio e Maria Auxiliadora do Sindicato dos Trabalhadores na Área da Saúde do Estado de Sergipe (Sintasa) participaram do XIV Encontro do Conselho Regional de Sergipe (ENCRESE) e do XI Encontro de Auxiliares e Técnicos Enfermagem (ENSATE), que acontece nesta quinta (31) e sexta-feira (1º), no Hotel Orion.

O evento, realizado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe (Coren/SE) e Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), busca trazer palestras e minicursos para os auxiliares e técnicos de enfermagem.

“Esse momento é oportuno para as práticas avançadas e para apresentar como protagonista os profissionais de enfermagem. Esse encontro serve para qualificar ainda mais os profissionais do estado de Sergipe”, disse Diego Rafael, presidente do Coren. “Gostaria de agradecer a presença do Sintasa que sempre é o nosso parceiro, e sempre que possível representa os profissionais de enfermagem”, completou.

A diretora do Sintasa, Maria Auxiliadora, destacou que os setores da saúde precisam de união. “É um prazer estar representando o Sintasa. Este evento é importante para categoria da enfermagem, pois estamos num momento muito difícil da saúde no Brasil. Por isso, nossa categoria precisa estar mais forte e unida”, declarou a diretora, que fez parte da bancada de abertura do evento.

Fonte e foto assessoria