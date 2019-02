Waneska recebe agentes comunitários de Saúde para negociar cortes salariais

01/02/19 - 09:27:07

No final da tarde desta quinta-feira, 31, os representantes do Sindicato dos Agentes de Saúde e Endemias do Município de Aracaju (Sacema) foram recebidos pela secretária Waneska Barboza e pela equipe técnica da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Aracaju para negociar o ressarcimento dos valores descontados em algumas folhas de pagamento, ocasionados por faltas e atrasos.

“Novamente nos reunimos com a categoria para relembrá-los do que foi pactuado entre os servidores e a gestão, ainda no final do nosso primeiro ano. De acordo com a pactuação oficializada em 6 de dezembro de 2017, os Agentes Comunitários de Saúde devem comprovar oito visitas domiciliares [a casas abertas] por dia, e ficam sujeitos a sofrer descontos nos vencimentos, caso não cumpram as metas estabelecidas”, recordou a secretária.

Sendo assim, após o acordo firmado, os descontos começaram a ocorrer. “Mas diante de vários pedidos da categoria, decidimos dar mais uma chance e negociar os os cortes realizados nos últimos meses. Agora, com todos cientes, conforme descrito em ata assinada hoje pelos representantes da Sacema, quem não cumprir o combinado a partir do próximo mês de fevereiro sofrerá os devidos descontos salariais”, garantiu Waneska.

Durante a reunião, os servidores puderam ainda esclarecer várias dúvidas sobre como poderão prestar contas da produção diária, garantindo assim a integralidade dos salários ao final de cada mês.