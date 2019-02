Fiscalização Agropecuária interdita um Parque de Vaquejada no interior

02/02/19 - 08:18:03

Equipe da Fiscalização Móvel da Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (Emdagro) interditou, nesta sexta feira, 1°, o Parque de Vaquejada Pais e Filhos, localizado no povoado Caburé, município de Malhada dos Bois. No local, a fiscalização constatou que o Parque não obedecia ao decreto 18.959 e à portaria n° 90/2015, que determinam que todo estabelecimento que faz aglomerações de animais é obrigado a estar cadastrado no órgão de defesa do Estado.

Segundo a Diretora de Defesa Animal da Emdagro, Salete Dezen, o parque não foi cadastrado na Empresa e não foi comunicada a realização da vaquejada, que aconteceria neste final de semana.

“A portaria n° 90/2015 da Emdagro obriga a comunicação com 15 dias de antecedência do evento, o que não foi feito – devendo ser observados, ainda, requisitos essenciais, como a apresentação do nome do Médico Veterinário habilitado pelo serviço estadual de defesa como responsável pela vaquejada. Como nada disso foi feito, o parque foi interditado com base na legislação”, explicou a diretora.

Por Carlos Mariz

Foto assessoria