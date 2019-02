“FOI BASTANTE DIFÍCIL CHEGAR ATÉ AQUI”, DIZ TALYSON DE VALMIR

02/02/19 - 07:14:01

Eleito como mais bem votado, o itabaianense tomou posse na ALESE com outros 23 colegas na tarde desta sexta.

A sessão solene de posse dos 24 deputados eleitos para 19ª legislatura ocorreu na tarde desta sexta-feira, 01, no plenário da Assembleia Legislativa de Sergipe. Chegando à casa carregando uma vitória na primeira colocação nas eleições de 2018 com 42.046 votos, o itabaianense Talysson Barbosa Costa, ou Talysson de Valmir (nome que será usado no mandato), chega à ALESE prometendo um mandato participativo, atuante e aberto a “sempre ouvir a voz das ruas e das redes”.

“Foi bastante difícil chegar até aqui, mas o nosso aprendizado foi diário. Andei por todo o Estado, conheci de perto os problemas do nosso povo, propus ser a diferença naquela Casa e agora é chegada a hora de arregaçar as mangas e trabalhar”. Destaca o Deputado recém empossado.

Dentre os 24, Talysson é o mais jovem a ocupar uma das cadeiras da atual legislatura. Nascido em 12 de Agosto de 1991, aos 27 anos, ele diz ter a experiência necessária para encarar o novo desafio buscando também a humildade de aprender, quando necessário. “Cresci vendo o meu pai (Valmir de Francisquinho) trabalhar para o povo. Não será difícil colocar em prática o que sempre aprendi: independentemente do que aconteça, a prioridade será a defesa do sergipano”, finaliza.

Fonte e foto assessoria