SES informa que chegaram mais dois medicamentos quimioterápicos

02/02/19 - 07:27:15

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) informa que chegaram mais dois medicamentos quimioterápicos que estavam em falta no Centro de Oncologia do Huse: o Genfitinibe (Iressa) e o Carboplatina 10mg. A determinação do secretário de Estado da Saúde, Dr Valberto de Oliveira, é para a comissão administrativa continuar punindo as empresas que atrasam a entrega de medicamentos.