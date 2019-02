SMTT ampliará itinerários de ônibus no 17 de Março a partir do dia 4

02/02/19 - 08:26:21

A população do bairro 17 de Março começou o ano recebendo diversos benefícios. No dia 29 de dezembro, o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, entregou a pavimentação de 37 ruas e a construção de um novo canal na região. Com estas obras, todas as ruas do bairro passaram a contar com drenagem, esgotamento sanitário, asfaltamento, calçadas e sinalização. E agora, os moradores destas vias terão mais um serviço à disposição: o transporte público.

Antes das ações de urbanização, os moradores das vias que não eram pavimentadas precisavam caminhar bastante para pegar ônibus. Após a conclusão dos serviços, três linhas do transporte coletivo passarão a circular por esta região do bairro. São elas: 405 – 17 de Março/DIA via Marivan; 504 – 17 de Março/Zona Sul via Aquarius; e 506 – 17 de Março/Zona Sul via Aeroporto.

Os veículos que fazem a linha 405, além do itinerário que faz hoje, passarão também pela rua 30, pela avenida Vereador Manoel Nunes Resende e pela avenida 4. Já as linhas 504 a 506 agora atenderão os moradores da rua 8, da rua 30, da avenida Vereador Manoel Nunes Resende, rua Ludelino de Oliveira Freire, rua Eng° Sebastião Basílio Pirro e rua Nicolau Pugintori. As mudanças começam a valer na segunda-feira, 4.

Mais dignidade a quem precisa

Levar serviços públicos às comunidades que mais precisam deles é prioridade da atual gestão da Prefeitura Municipal de Aracaju (PMA). O superintendente Municipal de Transportes e Trânsito, Renato Telles, lembra que este planejamento para o 17 de Março é semelhante ao que ocorreu no bairro Coqueiral, na zona Norte de Aracaju, onde 23 ruas foram pavimentadas e passaram a contar com drenagem e esgotamento sanitário no ano passado.

“A prefeitura realizou obras de infraestrutura muito esperadas pelos moradores destes locais e tivemos a satisfação de participar dessa frente de trabalho liderada pelo prefeito Edvaldo Nogueira, promovendo ações de sinalização viária e levando transporte público aos locais que antes não eram atendidos. E seguiremos dando nosso melhor para levar mais dignidade à população da cidade”, declara Renato.

Fonte e foto SMTT