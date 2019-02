André diz que continuará fazendo o que puder pelo povo de Sergipe

O ex-deputado federal André Moura (PSC) teve recepção calorosa, na sexta-feira (01), quando retornou a Sergipe, depois de cumprir os últimos quatro anos de mandato parlamentar, onde foi líder do Governo na Câmara, líder do Governo no Congresso Nacional, e de ser o deputado que mais liberou recursos para Sergipe durante o período. Em entrevista ao Faxaju Online, neste domingo (03), André disse que vai continuar o seu trabalho, construindo uma opção política que vise o futuro do Estado e sua gente.

A ENTREVISTA

Faxaju Online – O senhor ficou muito emocionado com a recepção feita por mais de 50 prefeitos no aeroporto e depois em um restaurante da Orla da Atalaia, para recepcioná-lo na sexta-feira?

André Moura – Rapaz, pense num momento no qual o coração dispara, vem aquela suadeira e a vontade de chorar! Foi emocionante… Me contive o máximo que pude, mas não dá, né? Eu não sou de ferro. Os abraços sinceros, as palavras de agradecimento pelo trabalho realizado em prol do nosso povo e sobretudo o sentimento do dever cumprido e a certeza de ter feito o melhor para nosso Sergipe, tudo isso me faz um ser humano mais feliz, mais sensível aos problemas da coletividade e imbuído de permanecer ativo, acima de tudo atuante no processo político.

Faxaju Online – Então, André Moura não pretende se aposentar ou mesmo dar um tempo na política, para esfriar a cabeça e, assim, quem sabe, trilhar novos rumos, até mesmo no campo político*?

André Moura – Nem tenho idade para a aposentadoria (risos)! Não, mesmo… Você me conhece e sabe que, por natureza, sou inquieto e respiro, como e bebo política. É a minha praia (risos)! Só para você entender como a minha cabeça funciona, eu perdi a eleição no domingo, dia 7 de outubro, e já na terça-feira, dia 9, eu estava de volta às atividades como deputado federal e líder do governo, e foi neste período, até encerrar o mandato na quinta-feira, dia 31 de janeiro, que mais liberei recursos para Sergipe, em termos proporcionais – foram mais de R$ 300 milhões. A gente tem sempre que olhar para frente, vislumbrar novos horizontes e se manter firme nos propósitos. Esse é meu lema de vida. Por isso sou feliz, não tenho mágoas e, menos ainda, inimigos. Tudo que fiz – e faria tudo de novo! – foi por Sergipe e pelos meus conterrâneos. Agora, é vida que segue… A política é muito dinâmica, e com mais tempo livre, vou poder planejar o futuro e estabelecer as minhas metas para os próximos anos. E vou fazer isso sem pressa, com a cabeça tranquila e os pés no chão.

Faxaju Online – Prefeitos disseram que na história de Sergipe poucos políticos – talvez nenhum outro – fizeram tanto em Brasília, liberando verbas e promovendo o desenvolvimento quanto o senhor. Isso lhe envaidece?

André Moura – Certa vez eu li que não existe inveja boa! Toda inveja é danosa… Penso o mesmo sobre a vaidade. Não há vaidade boa, nem mesmo aquela que vem provocada pela sinceridade dos amigos e do reconhecimento das pessoas pelo que você fez e faz. O melhor é sentir-se realizado! Quando ouço uma prefeita dizendo “isso não é uma despedida, mas um recomeço”; outro prefeito dizendo que “quem perdeu foi Sergipe”, e ainda outro dizendo que trabalhei “sem olhar questões políticas ou partidárias”, isso não me traz orgulho nem me envaidece. Me faz, sim, uma pessoa plenamente realizada, pois é parte de um sonho que eu sempre tive e pude ver agora se tornar realidade: fazer mais e melhor pelos sergipanos, em busca de garantir mais qualidade de vida às pessoas. A política me ajudou a realizar esse sonho e por isso me sinto tão realizado

Faxaju Online – Findo o mandato de deputado federal, a quem agradecer?

André Moura – Primeiramente, agradeço a Deus, a Meu Senhor do Bonfim, aos meus familiares, em especial a minha esposa Lara e aos meus filhos Yandra e Yago, pela paciência e compreensão. Sei que a família sofre com a ausência – eu também sofri muito! Por mais que a cabeça estivesse cheia de questões importantes para o Brasil e para Sergipe, ali na pressão de uma votação fundamental para o governo, de uma negociação que ajudaria aquele município ou comunidade, à espera de falar com um ministro para liberar uma verba daquela prefeitura ou órgão, mesmo nessas horas, o coração sempre aperta quando a família vem à memória e a gente está longe de quem ama. Também agradeço ao povo de Sergipe, que tanto amo e respeito. Não foi dessa vez, mas eu entendo que o povo é sábio. Tudo ao seu tempo, diz o ditado. Agradeço ainda a minha equipe de trabalho de Brasília e de Sergipe, sempre presente e disposta. De modo particular, agradeço ao presidente Temer pela confiança, pelos ensinamentos e pela oportunidade de, através do meu mandato, fazer tanto por Sergipe em tão pouco tempo.

Faxaju Online – O trabalho continua, então? Vida que segue…

André Moura – Sim, claro! De cabeça erguida, olhando para o futuro, sem esquecer as lições do passado. Temos um partido, o PSC, que precisa de fortalecimento, de mais atenção. Hoje, já é o maior partido em número de prefeitos aqui no Estado – são 16 municípios. Não é porque deixei de ser eleito que o nosso trabalho vai parar. Mas, como tenho dito aos colegas, tudo será feito na base do planejamento, corrigindo erros cometidos, para ajustar os rumos e errar menos – o ideal é não errar mais, até porque, se não houvesse erros, não haveria derrota! Enfim, acima de tudo, vamos continuar contribuindo com Sergipe. Não tenho mais um mandato parlamentar, mas tenho em Brasília amizade e respeito, que construí através de pessoas que continuam por lá. O que eu puder fazer para ajudar ao povo de Aracaju e de Sergipe, de maneira republicana, independentemente das questões políticas ou partidárias, não tenha dúvida que eu farei, logicamente que será um trabalho político dentro dos meus limites.

Faxaju Online – Quem é o André Moura que surge de todo esse processo*?

André Moura – Um ser humano mais calejado, mais experiente, mais capacitado para o trabalho e as responsabilidades a ele inerentes, um político mais consciente do papel que a ação política deve exercer em benefício da coletividade, mais maduro quanto aos erros e acertos, mas, acima de tudo, cada vez mais imbuído da missão de trabalhar por um Sergipe cada vez mais forte. A melhor contribuição que posso dar neste momento é fazendo uma oposição responsável e preparando o nosso partido para os desafios de 2020 e 2022. A oposição precisa ser reorganizada, para continuar tendo peso, tendo vez e voz no processo político. Uma parcela imensa da população espera muito de nós. Não podemos fugir às nossas responsabilidades e, menos ainda, ao clamor do nosso povo. É a isso que pretendo me dedicar, em parceria com aqueles que estiverem dispostos a trabalhar unido em torno de elevados projetos políticos, e não de projetos meramente pessoais. Sergipe exige e espera muito de nós!