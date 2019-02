Alessandro alerta às mudanças e não responde a quem não tem o que fazer

03/02/19 - 21:34:05

O senador Alessandro Vieira (PPS) passou o domingo (02) em Aracaju, mas retorna a Brasília na madrugada desta segunda-feira (04), onde dá continuidade ao seu trabalho no Congresso Nacional. Em conversa com a redação do Faxaju Online, o senador se recusou a responder provocação do e ex-deputado federal João Fontes, que usou das redes sociais neste sábado (02) para criticar a postura do senador.

João Fontes disse que o senador Alessandro Vieira “joga pra galera” e tem “visão do Estado Policialesco”, acrescentando ainda que “Alessandro tem formação de advogado e sabe que decisão judicial tem que ser cumprida”, e concluiu dizendo que “o uso do cachimbo deixa a boca torta”

Tranquilo e sem querer entrar em polêmica do tipo, Alessandro Vieira disse: “não tenho o que responder sobre essa critica” e, sem citar nomes, o senador acrescentou “que tem coisa mais importante a fazer por Sergipe e pelo Brasil” e que não “vou responder a quem não tem o que fazer”.

Em rápida entrevista ao Faxaju Online, Alessandro Vieira disse que “atuei na articulação da candidatura do Davi Alcolumbre (DEM-AP) e dei minha modesta contribuição na construção da maioria em primeiro turno e na garantia da lisura do processo eleitoral”.

Para Alessandro, a derrota do senador Renan Calheiros (MDB) “representa a continuidade de um processo de mudança imposto pelos brasileiros nas ruas. Existe um compromisso do presidente Davi Alcolumbre para que sejam aceleradas as mudanças no Senado. Estaremos colaborando fiscalizando a gestão”.

O senador por Sergipe, que se filiou ao PPS, acrescentou que “teremos uma luta constante entre aqueles que apostam no ‘quanto pior melhor’, pensando em processo eleitoral”, e acha que é o “é início de trabalho. Já se sabe que os desafios serão enormes. Vamos enfrentar todos eles”.

– Sergipe precisa de uma renovação expressiva nos quadros políticos e vamos trabalhar para isso, conclui Alessandro Vieira, consciente da responsabilidade que tem com seu mandato, par a transformação política e social do Brasil e de Sergipe.