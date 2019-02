APCEF de Sergipe lança Programação de Carnaval 2019

03/02/19 - 07:52:37

O Carnaval de Clube em Aracaju será sucesso total neste ano. A APCEF/SE lançou nesta quinta-feira (31/1) sua Programação de Carnaval com Café da Manhã festivo, onde aconteceu a assinatura de contratos com todas as atrações que farão essa grande festa.

O presidente da APCEF/SE, Diogo Melo, convida associados e convidados para curtir todos os dias de festa. “Estou muito feliz com o lançamento da nossa programação de Carnaval. Nossos associados e convidados terão direito a prévia carnavalesca, quatro dias de festa e 10 atrações incríveis. Desta forma, a APCEF contribui com o renascimento do Carnaval de Clube em Aracaju”.

Diogo Melo acrescentou que haverá banda de frevo todos os dias, além de muito samba, axé, swing, arrocha e tudo de bom.

Todos os associados do clube e dependentes têm livre acesso ao Clube para curtir todos os dias de festa. Os convidados também poderão participar, mediante o pagamento de R$ 30 ou R$20 mais 1 kg de alimento que será doado a uma instituição social.

MATINÊ INFANTIL no Domingo

Destaque para a matinê infantil no domingo, ao meio-dia, Com Cissy Freitas e muitos brinquedos pelo clube para a criançada também se divertir.

PROGRAMAÇÃO CARNAVAL 2019 APCEF/SE

24 DE FEVEREIRO – PRÉVIA CARNAVALESCA

8H- ORQUESTRA DE FREVO ZÉ FREVANÇA

10H- BANDA CIRCULOU

14H- AXÉ PRIME

2 DE MARÇO – SÁBADO DE CARNAVAL

8H- ORQUESTRA DE FREVO ZÉ FREVANÇA

10H- DAN CHICLETEIRO

14H- CISSY FREITAS E BANDA

3 DE MARÇO – DOMINGO DE CARNAVAL

8H- ORQUESTRA DE FREVO ZÉ FREVANÇA

9H- SINHO LEMOS

12H- BANDA SE LIGUE

12H- CISSY FREITAS – MATINÊ INFANTIL (NO SALÃO DE FESTAS)

15H- GARDÊNIA MEL

4 DE MARÇO – SEGUNDA

8H- ORQUESTRA DE FREVO ZÉ FREVANÇA

10H- DAN CHICLETEIRO

15H- AXÉ PRIME

5 DE MARÇO – TERÇA

8H- ORQUESTRA DE FREVO ZÉ FREVANÇA

10H- BANDA SE LIGUE

14H- GUGU BRASIL

16H- BANCA CIRCULOU

Fonte e foto assessoria