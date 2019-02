Junior Achievement em Sergipe busca parcerias com empresas para investir em educação

03/02/19 - 07:00:04

2019 é o ano do centenário da Junior Achievement. Em Sergipe, a organização necessita de voluntários e patrocinadores para continuar funcionando

Presente em mais de 120 países, a Junior Achievement (JA) é a maior e mais antiga organização de educação prática em economia e negócios do mundo. No Brasil, a entidade já atua nos 26 Estados e no Distrito Federal. Em Sergipe, foi formada no ano de 2005 por uma associação de empresas sergipanas, liderada pelo empresário José Tomaz Vasconcelos, e parte da sede da Associação Comercial e Empresarial de Sergipe (ACESE) foi cedida para a implantação do projeto no estado.

Este ano, a JA Worldwide completa 100 anos de atuação. Mas, para que continue funcionando em Sergipe é preciso recrutar voluntários e patrocinadores. “A JA aqui no estado fará 15 anos em 2020, mas para que a gente consiga trabalhar mais um ano precisamos captar mantenedores e voluntários”, diz a gerente executiva da JA Sergipe, Rosimeire Cruz.

A missão da JA Sergipe é inspirar e motivar jovens, despertando seu espírito empreendedor, estimulando o desenvolvimento pessoal, proporcionando uma visão clara do mundo dos negócios e facilitando o acesso ao mercado de trabalho. Seus programas fazem parte dos pilares de Educação Empreendedora, Educação Financeira e Preparação para o Mercado de Trabalho, e são desenvolvidos com adolescentes e jovens do Ensino Fundamental e Médio de escolas e entidades públicas e particulares.

Mais de 12.000 jovens sergipanos já tiveram a oportunidade, ainda na escola, de aprender e vivenciar situações relacionadas ao mundo dos negócios, a economia e ao sistema da livre iniciativa. O sucesso da Junior Achievement é resultado da sinergia e da dedicação de todas as partes envolvidas: empresas, escolas e alunos, tendo como principal vínculo entre eles os voluntários. Através de programas de educação econômico-prática e experiências aplicados por voluntários corporativos em escolas e ações mantidas por pequenas, médias e grandes empresas, não só os jovens estudantes brasileiros se beneficiam, como todos os envolvidos. “A JA oportuniza à empresa uma maneira não apenas de estimular ou incentivar o trabalho voluntário dos seus olaboradores, mas também de fazer com que isso aconteça de forma sistemática, planejada, com acompanhamento e mensuração de resultados. É importante que a empresa entenda que ela não apenas está investindo em responsabilidade social, mas que também está construindo a mentalidade do seu colaborador, futuro colaborador ou consumidor. Enfim, gerando um ciclo para que a sociedade se transforme”, comenta o atual Diretor Presidente da JA Sergipe, Claúdio Bastos.

Todas as JA no mundo trabalham a mesma filosofia: A Vida é um Caminho, não um Destino, e você é o Arquiteto do seu Caminho. “Nosso intuito é que os alunos comecem a perceber como eles podem construir seu futuro e não ficar dependendo apenas da escola, dos pais ou que o Governo, façam isso por eles. A JA gera caminhos para que os jovens estejam preparados para os desafios e carreiras da nova economia”, acrescenta Bastos.

A JA Sergipe capacita os voluntários com treinamentos específicos, fornecendo todo material necessário para que eles entrem na sala de aula com total segurança do que irá aplicar. “Nossa metodologia é ‘Aprender-fazendo’. Muitos dos nossos voluntários nunca estiveram numa sala de aula. Ao ceder um tempo do horário de trabalho de seu colaborador para que vá a uma sala de aula ensinar alunos uma metodologia e passar também seu conhecimento de vida, o voluntário corporativo se sente importante para a empresa. É unanime essa sensação de reconhecimento deles para com a empresa”, conta Rosimeire Cruz.

Qualquer pessoa ou empresa pode fazer parte dessa missão, seja como voluntário independente, voluntariado colaborativo, sendo parceiro/mantenedor, apoiador ou através de doações, e transformar o futuro de dezenas de alunos, além de levar uma experiência única para toda a vida. “Temos capacidade de atender e capacitar crianças e jovens, não apenas em Aracaju, mas em todo o estado. Mas, para isso, precisamos de verba. Apesar de trabalhar com voluntários, temos gastos com material, profissionais para treinar e acompanhar esses voluntários”, explica a gerente executiva.

Junior Achievement

Criada nos Estados Unidos, em 1919, por Horace Moses e Theodoro Vail, presidentes da Strathmore Paper Company e da AT&T, respectivamente, é uma organização social, de caráter educativo e sem fins lucrativos, mantida pela iniciativa privada. Desde sua fundação no Brasil, em 1983, a rede contou com a colaboração de mais de 150 mil voluntários e atendeu mais de 5 milhões de estudantes nos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal.

A JA desenvolve diversos programas educacionais, dentre eles: Nosso Planeta, Nossa Casa; Introdução ao Mundo dos Negócios; Economia Pessoal; As Vantagens de Permanecer na Escola; Atitude Pelo Planeta; Conectado com o Amanhã; Vamos Falar de Ética; Miniempresa; Empresário-Sombra Por Um Dia; JA Startup; Innovation Camp.

Os benefícios da JA

Para os estudantes: desenvolvimento pessoal e da responsabilidade individual; fortalecimento do espírito empreendedor e de princípios éticos; esclarecimento sobre opções de carreira e sobre o mundo dos negócios; maior conhecimento da dinâmica global, dentro dos pressupostos da sustentabilidade; formação de cidadãos mais preparados para assumirem deveres e direitos.

Para os voluntários: satisfação pessoal pela contribuição com a sociedade; relacionamento interpessoal; desenvolvimento da oratória; desenvolvimento de habilidades e competências; contribuição para a formação de cidadãos mais conscientes.

Para as escolas: formação global do aluno, despertando o espírito empreendedor e ético; acesso a excelentes recursos e materiais de educação econômico-financeira; conscientização dos alunos sobre a importância da educação para o alcance de metas.

Para a sociedade: cidadãos mais preparados e aptos para a vida produtiva em sociedade e para a inclusão socioeconômica; desenvolvimento da cultura empreendedora.

Para a empresa: demonstração do exercício da responsabilidade social empresarial; visibilidade institucional; desenvolvimento da cultura do voluntariado corporativo; qualificação dos seus colaboradores através da educação em sala de aula; participação em projetos estruturados, com resultados comprovados; segurança no retorno social de sua contribuição através do apoio a Junior Achievement.

Ajude a transformar o mundo!

A Junior Achievement em Sergipe fica anexo à sede da ACESE, na rua José do Prado Franco, nº 557 – Centro – Aracaju/SE. Para mais informações, acesse www.jabrasil.com ou ligue para (79) 3205-9767 / (79) 99172-8000

Doações

Através da conta no banco Banese

Associação Junior Achievement do Estado de Sergipe

Agência: 051

Conta: 03101468-7

Por Josie Mendonça

Com informações da JA Brasil