Socorrenses celebram padroeira do município em clima de alegria e tranquilidade

03/02/19 - 07:58:50

Comemorações ocorrem de forma paralela ao III Encontro Cultural

O som produzido entre o contato da sola do sapato e o chão, a música e a dança sincronizada na noite da última sexta-feira, 1º, indicou que a cultura do município de Nossa Senhora do Socorro está viva. Regada de alegria, cultura e muita tradição a programação em homenagem à padroeira no município, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, montada pela Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro, através da Secretaria Municipal de Cultura (Semcult), também ocorre em alusão ao III Encontro Cultural do município.

A satisfação dos socorrenses que compareceram na praça Getúlio Vargas, localizada na sede do município, agradou o Prefeito Padre Inaldo, que também aproveitou as apresentações junto aos socorrenses. “É um momento de celebrar a nossa padroeira, junto aos nossos artistas e toda a população socorrense, num ato que reúne fé e diversão, e que só foi possível graças ao trabalho que estamos desenvolvendo desde o início da nossa gestão”, declarou o gestor municipal.

De acordo com o secretário de Cultura, Natan Reis, o evento ocorre em decorrência da necessidade em fomentar a cultura a toda população socorrense, em especial aos jovens que herdarão a cultura local. “O prefeito nos deu a oportunidade de realizar não só o desejo da comunidade, como da própria gestão que é de ver a manifestação da nossa cultura. Hoje o sentimento é indescritível, em especial, ao ver as integrantes do Grupo Guerreiras da Melhor Idade, que é da Praça da Cultura, alegres e com vitalidade, haja visto que muitas delas têm problemas de saúde grave e hoje estão se divertindo. Então, cultura é isso, é vida, é alegria”, disse o secretário.

Quem fez questão de prestigiar o evento foi a jovem moradora do conjunto Piabeta, Dina Virgínio, que também faz parte da equipe de Lu Lion, uma das atrações da noite. “Para nós moradores esse momento é muito gratificante estarmos aqui prestigiando esse evento e vendo que o espaço público está sendo utilizado para fomentar a nossa cultura, valorizando os artistas da terra”, disse.

A moradora da sede, Marta Maria, não parou de se divertir um só minuto. “Trouxe minha família para participar dessa festa linda, estou amando, inclusive tenho parentes que irão tocar. Me surpreendeu positivamente”, declarou.

Para que o público pudesse aproveitar a festa com total tranquilidade, guardas municipais realizaram rondas no local e nas redondezas a fim de transmitir sensação de segurança aos que foram prestigiar o evento. O evento também esteve amparado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) para casos de emergência.

Presenças

Compareceram ao evento os secretários Natan Reis (Semcult), David Lopes (SMAP), Maria do Carmo (SMAS), Alessandro Santos (Semtrab) e o comandante da Guarda Municipal de Socorro (GMS), Evilásio Protásio.

Fonte e foto assessoria