TEATRO LOURIVAL BATISTA PASSARÁ POR REFORMA E ADEQUAÇÃO

Um dos espaços culturais, palco de valorização e das manifestações artísticas da cultura sergipana desde a década de 60, localizado no bairro Getúlio Vargas, em Aracaju, em breve, contará com novas instalações. O Governo do Estado, por meio da Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas (CEHOP), em parceria com a Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) estão empenhados para a reforma do Teatro Lourival Baptista.

Nesta sexta-feira (01), o diretor presidente da Cehop, Caetano Quaranta, acompanhado da equipe técnica da Cehop e Funcap realizou visita ao teatro para levantamento e avaliação das condições atuais para posterior reforma. “Vamos atualizar a planilha de orçamento do projeto de reforma para dar continuidade aos próximos passos, a arquiteta vai fazer também o projeto de acessibilidade, que é imprescindível para essa nova reforma, e após passar pelos trâmites licitatórios a reforma será iniciada”, explica Caetano.

Acessibilidade

A adequação da acessibilidade é um dos pontos fortes da obra. A reforma visa priorizar a acessibilidade a todos que frequentam o local, com elementos de acessibilidade como rampas, banheiros, camarins adaptados, protetores, corrimões e piso táctil, para que se adeque às questões de acessibilidade.

Além disso, a reforma vai recuperar a iluminação, instalações elétricas e incluirá a adequação para atendimento de exigências do corpo de bombeiros. Até a reforma, o teatro estará fechado e com segurança no prédio 24h, para evitar atos de vandalismo e roubo no local.

História

Inaugurado em 1967, o Lourival Baptista foi concebido como um auditório para auxiliar nas atividades extraclasses do Instituto Rui Barbosa. Em 2003, passou por uma reforma, sendo transformado oficialmente em Teatro e recebendo as mais diversas manifestações artísticas e culturais. O teatro abrigava também Sala de Leitura e Pesquisa “Iara Vieira”, Galeria de Arte “Horácio Hora”, assim como camarins para atender os atores e companhias. Em março de 2011 inaugurou, dentro de suas instalações, o Memorial do Teatro Sergipano que teve como objetivo de preservar a história das artes cênicas em Sergipe.