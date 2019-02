Transporte coletivo: Estudantes já começam a usar recadastramento escolar 100% online

Em 8h, mais de 1,3 mil pessoas já iniciaram seu cadastramento ou recadastramento do cartão Mais Aracaju Escolar pela nova plataforma 100% online da Aracajucard

Os estudantes que utilizam o cartão Mais Aracaju Escolar já começaram a acessar a nova plataforma de cadastramento e recadastramento 100% online, que foi aberta ao acesso ao público nesta sexta-feira, dia 1º. O sistema apresenta um novo formato, mais interativo e com acesso rápido. O aluno não levará mais os documentos necessários aos postos de atendimento, todo o processo de atualização pode feito através do celular ou computador, qualquer dia e qualquer hora.

A novidade já era aguardada pelos mais de 50 mil estudantes que enfrentavam longas filas para realizar o procedimento semestralmente. “O sistema é maravilhoso e muito simples de acessar! O estudante não terá nenhuma dificuldade. Em pouco tempo, eu anexei todos os meus documentos. Agora não enfrentaremos mais filas!”, comemora a estudante Mariana Prata.

Para efetuar o recadastramento, o usuário acessa o Portal do Usuário, preenche os dados cadastrais, anexa os documentos solicitados (RG, CPF e comprovante de residência) e aguarda o resultado da análise dos documentos em até cinco dias úteis. Esse procedimento também é direcionado aos estudantes que ainda não possui o cartão Mais Escolar.

Porém, eles precisam da confirmação dos dados da instituição de ensino, exceto os universitários que apenas acrescentam o comprovante de vínculo escolar para validação. Após a aprovação da análise dos documentos, apenas os alunos do cadastramento precisam comparecer à sede da Aracajucard portando RG, para a captura da foto e registro da digital. A primeira via do cartão é gratuita e entregue em no máximo duas horas.

Os alunos devem ficar atentos às notificações do processo através do Portal do Usuário ou do email cadastrado. Caso haja dúvidas, basta ligar para o número 3045-2550 ou acessar o endereço eletrônico faleconosco@aracajucard.com.br.

